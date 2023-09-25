Çılgınca para harcıyorlar! Arap turistlerin Türkiye'de harcadıkları para sizi şoke edebilir Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye gelen turistlerin harcamaları yüzde 298 oranında artış gösterdi. Kart başına en yüksek harcama ise Kuveytli turistlerde. Kuveyt'ten gelen bir turist ortalama 1.280 dolar harcıyor.

AA & Ensonhaber

Türkiye genelinde son dönemde Arap turistlere yönelik nefret tohumları ekiliyor.

Avrupa'dan gelen turistlere daha sıcak bakan bu kitle, turizm ekonomisindeki dengelerden bihaber.

Mastercard tarafından yayınlanan kart harcamaları raporu, tüm gerçekliği gözler önüne serdi.

En çok harcayan Kuveytliler

Buna göre Türkiye'de kart başına en yüksek harcamayı yapan turistler, Kuveyt'ten geliyor.

Kuveytli turistler ortalama 1.280 dolarlık harcama yapıyor. Bu da yaklaşık 35 bin liraya denk geliyor.

Suudi turistlerin harcamaları tavan yaptı

Raporda dikkat çeken bir başka ayrıntı ise Suudi Arabistan'dan gelen turistlerde.

Suudi turistlerin harcaması bu yıl adeta patlama yaptı.

Çılgınca harcama yapan Suudi turistler, kart harcamalarında yüzde 298 oranında bir artışı yakaladı.

Yabancı turist harcamalarındaki artış

Türkiye'deki yabancı turistlerin ortalama harcamasındaki artış ise yüzde 19 seviyesinde.

Harcamalardaki sektörel dağılımlara bakıldığında; geçen sene payı en yüksek olan konaklama, bu sene de 187 dolar ortalama işlem tutarı ve yüzde 26 harcama payı ile yerini korudu.

Ortalama işlem tutarı giyimde 94, markette 16, restoranda 24 dolar olarak gerçekleşti. Yine sektörel dağılıma bakıldığında toplam harcamaların yüzde 26'sı konaklama, yüzde 15'i giyim, yüzde 12'si market, yüzde 10'u da restoranlarda yapıldı. Değerlendirilen ülkeler arasında sağlık sektöründeki en yüksek harcamalar miktarında da yine Türkiye birinci oldu.