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Çimento ara ürünü ve gübre ihracı kayda bağlandı

Çimento ara ürünü ve gübre ihracı kayda bağlandı

Ticaret Bakanlığı'nın kararına göre çimento üretimi sırasında elde edilen ara ürün olan klinker ile birlikte DAP, NP ve NPK cinsi gübre, ihracı kayda bağlı ürünler listesine eklendi.