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- Çimento ara ürünü ve gübre ihracı kayda bağlandı
Çimento ara ürünü ve gübre ihracı kayda bağlandı
Ticaret Bakanlığı'nın kararına göre çimento üretimi sırasında elde edilen ara ürün olan klinker ile birlikte DAP, NP ve NPK cinsi gübre, ihracı kayda bağlı ürünler listesine eklendi.
- REUTERS
- 06.09.2021 - 10:02
- Güncelleme : 06.09.2021 - 10:18
Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin 4 Eylül tarihli sayısında yer alan ve ihracı kayda bağlı mallara ilişkin tebliğde değişiklik yapan tebliğine göre çimento üretimi sırasında elde edilen ara ürün olan klinker ihracı, kayda bağlı ürünler listesine eklendi.
KARAR DAP, NP VE NPK CİNSİ GÜBRELERİ KAPSIYOR
Yine tebliğine göre; listeye, klinker ve DAP gübresinin yanı sıra, NP (20-20-0) cinsi ve NPK (15-15-15) cinsi gübreler de eklendi.
Listede yer alan ürünlerin ihracı, ihracat yönetmeliğince sonuçlandırılıyor.
GÜMRÜK BEYANNAMELERİ KAYDA ALINACAK
Listeye eklenen mallara ilişkin gümrük beyannameleri, ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince, İhracat Genel Müdürlüğü'nün ön onayının alınmasını sonrasında kayda alınıyor.