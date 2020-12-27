Çin, 2028'de dünyanın en büyük ekonomisi olacak

ABD ile Çin arasında yaşanan mücadeleye değinilen bir raporda, Asya ülkesinin bundan galip çıkacağı öngörüsünde bulunuldu.

İngiltere merkezli Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Merkezi (CEBR), Çin ile ilgili 8 yıl sonrası için çarpıcı bir rapor yayınladı.

Çin, yıllık rapora göre 2028 yılında ABD'yi geride bırakarak dünyanın en büyük ekonomisi haline gelecek.

YUMUŞAK GÜÇ MÜCADELESİ

Asya ülkesinin, koronavirüs salgınına karşı ABD'ye oranla daha hızlı bir toparlanma kaydedeceği belirtilerek, iki ülke arasında yumuşak güç mücadelesi yaşandığı aktarıldı.

"ÇİN SALGINI USTACA YÖNETTİ"

Koronavirüs salgınının Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayıldığına inanılıyor. Ancak CEBR'in raporu, Pekin yönetiminin pandemiyi "ustaca yönetmesinin" Batı'ya göre ekonomik performansının iyileştiği anlamına geldiğini söyledi.

'ÇİN BÜYÜMEDE ABD'Yİ GEÇECEK' TAHMİNİ

Tahminlere göre, Çin, 2021-2025 yılları arasında ortalama yüzde 5,7 büyüme gerçekleştirecek. 2026-2030 yılları arasında bu oran yüzde 4,5 oranında kaydedilecek.

Asya ülkesinin yıllık büyümesinin 2030-2035 yılları arasında yüzde 3,9 olması bekleniyor.

ABD ekonomisinin, salgının yaralarını 2021 yılında saracağı belirtilen raporda, fakat söz konusu ülkenin 2022-2024 arasında yüzde 1,9; ardından yüzde 1,6 büyüyeceği öngörüsünde bulunuldu.

"HİNDİSTAN, JAPONYA'YI GEÇECEK"

Raporda, Japonya'nın bir süre daha dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olarak kalmayı sürdüreceği, 2030'ların başında ise Hindistan'ın Japonya'yı geride bırakacağı ifade edildi.

Almanya'nın da dördüncü sıradan beşinciliğe gerileyeceği görüşü paylaşıldı.