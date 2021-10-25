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    Çin, bazı bölgelerinde emlak vergisi uygulayacak

    Çin Parlamentosu'nun en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi, ülkenin bazı bölgelerinde pilot emlak vergisi uygulamasına gidecek.
    • REUTERS
    • 25.10.2021 - 08:56
    • Güncelleme : 25.10.2021 - 09:37
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    Çin, bazı bölgelerinde emlak vergisi uygulayacak

    Çin’de, yaşanan emlak krizinden çıkabilmek için yeni uygulamalar gündeme geliyor.

    Xinhua haber ajansında yer alan habere göre Ulusal Halk Kongresi (NPC), hangi bölgelerin uygulamaya dahil edileceğine ve diğer detaylara karar verecek.

    VERGİ ARTAN FİYATLARIN DÜŞMESİ İÇİN GETİRİLİYOR

    Emlak vergisi, 1990'larda konut sektörünün özelleştirilmesinden ve son yıllarda satın alınabilirliğe dair yaşanan krizden bu yana yüzde 2,000'den fazla artan fiyatların düşmesini sağlayabilir.

    Çin, bazı bölgelerinde emlak vergisi uygulayacak #1

    DENEME SÜRECİ 5 YIL

    Çin Devlet Konseyi deneme uygulamasının detaylarını kararlaştırdıktan sonra uygulamaya geçmesi beklenen deneme süreci 5 yıl sürecek.

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