Çin, bazı bölgelerinde emlak vergisi uygulayacak

Çin Parlamentosu'nun en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi, ülkenin bazı bölgelerinde pilot emlak vergisi uygulamasına gidecek.

Çin’de, yaşanan emlak krizinden çıkabilmek için yeni uygulamalar gündeme geliyor.

Xinhua haber ajansında yer alan habere göre Ulusal Halk Kongresi (NPC), hangi bölgelerin uygulamaya dahil edileceğine ve diğer detaylara karar verecek.

VERGİ ARTAN FİYATLARIN DÜŞMESİ İÇİN GETİRİLİYOR

Emlak vergisi, 1990'larda konut sektörünün özelleştirilmesinden ve son yıllarda satın alınabilirliğe dair yaşanan krizden bu yana yüzde 2,000'den fazla artan fiyatların düşmesini sağlayabilir.

DENEME SÜRECİ 5 YIL

Çin Devlet Konseyi deneme uygulamasının detaylarını kararlaştırdıktan sonra uygulamaya geçmesi beklenen deneme süreci 5 yıl sürecek.