Çin, ekonomik büyüme için iç talebin artmasını bekliyor Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen Çin'deki ekonomik dalgalanmalara karşı Çin Devlet Başkanı Şi, talebin artırılması öngörüsünde bulundu.

AA

Çin'in yayınlandığı son ekonomik verilere göre, ülke ekonomisindeki büyüme, ikinci çeyrekte yıllık bazda piyasa beklentilerinin altında seyretti.

Bu gelişmelere paralel olarak, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ekonomik büyüme için iç talebin etkin şekilde arttırılması gerektiğini söyledi.

Xinhua'nın haberine göre, Çin Komünist Partisi (ÇKP) ve parti dışı üyelere seslenen Şi, ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şi, tüm sektörlerde "yeni bir kalkınma stratejisinin uygulanmasının" önemine dikkati çekti.

"Çin ekonomisi yeni zorluklarla karşı karşıya"

Yılın geri kalanında ekonominin iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayan Şi, iç talebin yetersiz kalması ve kilit sektörlerde risklerin fazla olması nedeniyle Çin ekonomisinin yeni zorluklarla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Çin'in büyüme hedefi: Yüzde 5

Çin hükümeti, martta yapılan Ulusal Halk Kongresi'nde, bu yıl için yüzde 5 civarında büyüme hedefi açıklamıştı.

"Çin'deki büyüme yavaşladı"

Uluslararası Para Fonu (IMF), 13 Temmuz'da Çin ekonomisinin, yeniden açılmayla ilk çeyrekteki güçlü performansın ardından düşük yatırım, zayıf ihracat ve azalan iç talep nedeniyle yavaşladığını açıklamıştı.