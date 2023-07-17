Çin ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 6,3 büyüdü Çin ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 7,3 büyümesi beklenirken, büyüme rakamı yüzde 6,3 düzeyinde gerçekleştirdi.

AA

Dünyanın dev ekonomilerinden olan Çin'deki üretim ve faaliyetler koronavirüs salgının kısıtlamaları nedeni ile ivme kaybetti.

Koronavirüs önlemlerinin kaldırılmasının ardından ülkeden hızlı bir ekonomik büyüme beklentisi ağır basıyordu.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, ülkenin ikinci çeyrek büyüme verisini açıkladı.

Ülkede, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 ile beklentilerin altında büyüme kaydetti.

Çin ekonomisi, koronavirüs salgınının izlerini tam olarak üzerinden atamadı

Çin ekonomisinin büyümesi beklentilerin altında gerçekleşti

Beklenti, Çin ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 7,3 büyüyeceği yönündeydi.

Ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde ise yıllık bazda yüzde 4,5 büyüme kaydetmişti.

Tüketici harcamaları beklentinin altında kaldı

Çin'de, ikinci çeyrekte tüketici harcamaları beklentinin altında gerçekleşti.

Orta vadeli borç verme faiz oranları sabit kaldı

Bu arada Çin Merkez Bankası, orta vadeli borç verme faiz oranlarında değişikliğe gitmedi ve oranları yüzde 2,65'te sabit bıraktı.