Çin ekonomisinde deflasyon endişeleri arttı Çin'de üretici ve tüketici fiyatlarındaki gerileme ve imalat sektörünün koronavürüs salgını ile olumsuz dış koşulları etkisinden hala çıkılamaması endişe ile karşılanıyor.

AA Çin ekonomisi dünyanın ikinci devi olarak gösterilirken koronavirüs salgının sonrasında büyük yaralar aldı. Çin imalatına hız vermeye çalışıyorsa da bu alanda olumsuzluklar yaşamaya devam ediyor. Çin'de üretici fiyatlarında devam eden gerileme ve tüketici fiyatlarındaki durgunluk deflasyon riskine dair endişeleri artırdı. Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), ülkede fiyat artışlarına ilişkin Temmuz 2023 verilerini açıkladı. TÜFE ve ÜFE geriledi Temmuzda Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,4, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise yüzde 0,3 geriledi. Üretici fiyatlarında 9 aydır süren düşüş eğilimi devam ederken tüketici fiyatları Şubat 2021'den bu yana ilk kez azaldı. TÜFE, mart ayından itibaren yüzde 1'in altında artışlar kaydederek durgunluk seyrine girmişti. Endeks temmuzda önceki aya göre yüzde 0,2 artsa da tüketici talebinde kalıcı toparlanma işareti görülmüyor. Gıda fiyatları Gıda fiyatları hazirandaki yüzde 2,3 artışın ardından temmuzda yüzde 1,7 azalırken, haziranda yüzde 0,6 gerileyen gıda dışı enflasyon temmuzda sabit kaldı. Çekirdek tüketici enflasyon Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek tüketici enflasyonundaki artış haziranda yüzde 0,4 iken temmuzda yüzde 0,8 oldu. İç talebi güçlendirmeye yönelik tedbirler bekleniyor Deflasyon riskine karşı hükümetin iç talebi güçlendirmeye yönelik tedbirler alması gerektiğine işaret ediyor. Üretici fiyatları 10 aydır düşüşte İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatlarından hesaplanan ÜFE'de ise 2022'nin son çeyreğinde kaydedilen gerileme, bu yılın ilk 7 ayında da sürdü. Böylece ÜFE son 10 aydır sürekli düşüş yaşıyor. ÜFE, temmuzda yıllık bazda yüzde 4,4, aylık bazda yüzde 0,2 geriledi. Enflasyonu yüzde 3'e çekmek hedefi Hükümet, bu yıl enflasyonu yüzde 3 civarında tutmayı hedefliyor Deflasyon nedir? Deflasyon fiyatların üst üste üç ayda azalması olarak tanımlanıyor.