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    Çin ihracat treni, kesintisiz yolculuğunu tamamladı

    Bakan Karaismailoğlu, tren için "demir yolu taşımacılığındaki zaferimiz" nitelemesi yaptı.
    • AA
    • 19.12.2020 - 12:41
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    Çin ihracat treni, kesintisiz yolculuğunu tamamladı

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'dan yola çıkan ihracat treniyle ilgili son bilgiyi paylaştı.

    Trenin Çin'in Xi'an şehrine kesintisiz yolculuğunun tamamlandığı bildirildi.

    ÇERKEZKÖY'DEN XIAN'A UZANAN YOLCULUK

    Bakan Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çin İhracat Trenimiz, Çerkezköy'den Xi'an şehrine kesintisiz yolculuğunu tamamladı." dedi.

    "DEMİR YOLU TAŞIMACILIĞINDAKİ ZAFERİMİZ"

    Karaismailoğlu, paylaşımının devamında "Türkiye'nin lojistik gücünü geçtiği her kentten dünyaya duyuran Çin İhracat Treni, demir yolu taşımacılığındaki zaferimizdir." ifadesini kullandı.

    Çin ihracat treni, kesintisiz yolculuğunu tamamladı #1

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