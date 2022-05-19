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    Çin, Irak'ta petrol kuyuları açacak

    Petrol şirketi COSL, Orta Doğu ülkesinde 22 petrol kuyusu açma çalışmalarına başlayacak.
    • 19.05.2022 - 14:23
    • Güncelleme : 19.05.2022 - 14:37
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    Çin, Irak'ta petrol kuyuları açacak

    Irak'ın petrol sahalarında yeni kuyular için harekete geçiliyor.

    Bu kapsamda Asya ülkesiyle kritik bir anlaşmaya imza atıldı.

    Irak Petrol Bakanlığı ile el sıkışan Çinli petrol şirketi COSL, ülkenin güneyindeki Meysan ilinde 22 petrol kuyusu açılması amacıyla sondajlar gerçekleştirecek.

    Çin ile petrol anlaşması

    Açıklamada, COSL petrol şirketiyle yapılan anlaşmanın, Meysan'daki petrol yataklarında açılacak 22 kuyu için Çinli şirket CNOOC ile yapılan daha önceki başka bir anlaşmayı destekleyen nitelikte olduğuna işaret edildi.

    2025 yılına kadar günde 6 milyon varil hedefi

    Bağdat, petrol üretimini 2025 yılına kadar günde ortalama 6 milyon varile çıkarmak için petrol sahaları geliştirme ve yeni kuyular açma çalışmalarını hızlandırdı.

    Günlük ortalama 4,6 milyon varil petrol üretimiyle Suudi Arabistan'dan sonra ikinci büyük ham petrol üreticisi olan Irak'ta, devlet harcamalarının yüzde 92'si petrol gelirleriyle karşılanıyor.

    Çin, Irak ta petrol kuyuları açacak #1

    OPEC içinde ham petrol üretiminin arttığı ülkeler

    AA'nın haberine göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) aylık petrol piyasası raporuna göre, nisan ayında OPEC içinde ham petrol üretimi en fazla Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle beraber Irak'ta artmıştı.


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