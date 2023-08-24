Çin, Japonya'dan deniz ürünlerinin ithalatına son verdi Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun denize boşaltılmasının yol açtığı nükleer serpinti riski, şimdiden Japonya'nın deniz ürünleri ihracatını olumsuz etkiledi.

AA

Japonya'nın radyoaktif atı suyu denize boşaltma kararı ihracatına da sekte vurdu.

Japonya, 2011'deki deprem sonrası meydana gelen tsunamide zarar gören Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltmaya başlayacağını açıkladı.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, 22 Ağustos'taki kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun okyanusa tahliyesine 24 Ağustos'ta başlanacağını bildirmişti.

Radyoaktif atık su döküldüğünde Çin deniz ürünü ithal etmeyecek

Çin'in Gümrükler Genel İdaresi, vatandaşlarının sağlığını sorumak için alınan kararı şöyle açıkladı:

Karar, 'Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun denize boşaltılmasının yol açtığı nükleer serpinti riskini önlemeyi, Çinli tüketicilerin sağlığını ve ithal gıdaların güvenliğini korumayı' amaçlıyor.

Çin, Japonya'dan yenilebilir ürünler dahil tüm deniz ürünlerinin ithalatı yasakladı

Açıklamada, Çin Gıda Güvenliği Yasası ve uygulama düzenlemeleri, İthal ve İhraç Gıdaların Güvenliğine İlişkin Önlemler Yönetmeliği, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) Sağlık ve Bitki Sağlığı Tedbirlerinin Uygulanması Sözleşmesi uyarınca, 24 Ağustos'tan itibaren Japonya'dan yenilebilir ürünler dahil tüm deniz ürünlerinin ithalatının durdurulduğu kaydedildi.

Boşaltma bugün saat 13.00'te başlayacak

Santralin işletmecisi Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketinden (TEPCO) yapılan açıklamada, boşaltma işleminin bugün yerel saatle 13.00'te başladığı duyurulmuştu.

Japonya, daha önce açıklanan plana göre, ilk aşamada 7 gün içinde 7 bin 800 ton atık suyu okyanusa boşaltacak. Mart 2024'e kadar toplam 31 bin 200 ton radyoaktif atık suyun tahliyesi planlanıyor.

Boşatma eylemine tepki var

Plan, bölgede yaşayan balıkçıların ve çevre koruma aktivistlerinin yanı sıra başta Çin olmak üzere komşu ülkelerin tepkisine sebep oluyor.

Tokyo hükümeti, eleştirilere karşı, okyanusa tahliyesi planlanan radyoaktif atık suyun temiz suyla seyreltildiğini, böylece sudaki radyoaktif materyal miktarının insan sağlığı ve çevre için zararlı kabul edilen oranların 40'ta 1'i kadar altında olduğunu savunuyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, santralde yaptığı incelemelerin ardından 4 Temmuz'da yayımladığı raporda, Japonya'nın atık suyun tahliyesi planının güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu bildirmişti.