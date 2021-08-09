Çin kısıtlayınca Bitcoin madencileri rotayı ABD'ye çevirdi

Bitcoin madenciliği, bulunduğu bölgede önemli bir etkileşime ve güç sarfiyatına neden olduğu için dünyada bazı ülkelerin kısıtlamaları ile karşılaşıyor.

Çin'de Pekin yönetiminin kripto para madenciliği ve işlemlerini kısıtlamaya yönelik kararları, kripto para madencilerinin ülkedeki faaliyetlerini olumsuz etkilerken, madencilik çalışmalarını başka ülkelere taşımaya zorluyor.

ABD VE KANADA MADENCİLERİN YENİ DESTİNASYONLARI OLDU

Çin'in kripto para madenciliği ve işlemlerini kısıtlamaya yönelik kararları kripto para madencilerini faaliyetlerini başka ülkelere taşımaya zorlarken, ABD ve Kanada gibi ülkeler madencilerin yeni destinasyonları olarak öne çıkıyor.

ÇİN’DE ALINAN KISITLAMA KARARI MADENCİLERE OLUMSUZ YANSIDI

Pekin yönetiminin mayıs ayında duyurduğu kripto para madenciliğini kısıtlamaya yönelik kararlar, ülkedeki madencilerin faaliyetlerini olumsuz etkiledi.

Cambridge Üniversitesince hazırlanan Bitcoin Madencilik Haritası'na göre, dünyada Bitcoin madenciliğinin neredeyse yarısının gerçekleştiği Çin'deki madenciler, hükümetin kısıtlamalarının ardından faaliyetlerini başka ülkelere taşımaya başladı.

HASH ORANI YÜZDE 46 GERİLEDİ

Bitcoin ağının işlem gücünün ölçüm birimi olan "hash oranı", Çin'deki madencilik faaliyetindeki düşüşün ardından mart itibarıyla aylık ortalama yüzde 46 seviyelerine geriledi. Bu oran Eylül 2019'da yüzde 75 civarında kaydedilmişti.

BÜYÜK MADENCİLİK GÖÇÜ YAŞANIYOR

Kripto para piyasalarında "büyük madencilik göçü" olarak adlandırılan süreç devam ederken, madencilerin rotalarını ABD ve Kanada gibi ülkelere çevirdiği belirtiliyor.

Bu durum, Bitcoin'in "hash oranına" da yansıyor. Söz konusu dönemde ABD, yaklaşık yüzde 17'lik oranla Bitcoin madencilerinin en yoğun olduğu ikinci ülke olarak dikkati çekiyor.

ABD'DE TEKSAS, KRİPTO PARA MADENCİLERİNİN ODAĞINDA

ABD'de Teksas eyaleti zengin enerji kaynakları, düşük enerji fiyatları ve eyalet yetkililerinin kripto paraya yönelik olumlu yaklaşımıyla madenciler için ideal bir destinasyon olarak öne çıkıyor.

Çin'deki madenciler ABD'deki madencilik hizmeti sağlayan firmalarla iletişimlerini yoğunlaştırırken, Çinli madencilik şirketi BIT'in Teksas'ta veri merkezi kurmak için 25 milyon dolarlık yatırım planladığı biliniyor.

Madencilerin göçünün anlık olmayacağı, makinelerini Çin'den çıkarmaları veya tasfiye etmelerinin ve başka bir yerde faaliyetlerine başlamalarının biraz zaman alacağı belirtiliyor.

Uzmanlar, kripto paraların Çin'deki yetkilileri rahatsız eden kontrol edilemez doğası ve çevresel etkilerine ilişkin soruların kripto para madenciliğinin yoğunlaşmasıyla ABD'de de gündeme gelebileceğini ifade ediyor.

Öte yandan bazı uzmanlar, gelecek dönemde madencileri teşvik edecek kripto paralara yönelik özel ekonomik bölgelerin ortaya çıkacağını savunuyor.