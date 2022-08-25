Çin, mali destekle nefes aldı

Çin'de yaşanan ekonomik sorunlar, bugün açıklanan mali teşviklerle rahatlatıldı.

Çin'de koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında benimsenen "sıfır vaka" politikası nedeniyle uygulanan kapanma tedbirlerinin ekonomi üzerindeki etkileri devam ediyor.

Çin'de azalan talep ile birlikte yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle yüzde 5,5'lik büyüme hedefinden uzaklaşıldı.

Çin'de geçen haftadan bu yana atılan para politikası adımlarına mali teşviklerin de eklenmesi piyasaları destekledi.

Çin'in emlak sektörü ekonomi içinde ağırlıklı yere sahip

Ülkede, borç çevirme problemleri ile karşı karşıya kalan emlak sektörü, destek verilen alanların başında geldi. Ülke ekonomisinin neredeyse 4'te 1'ini oluşturan sektörde, gayrimenkul geliştiricilerinin projeleri tamamlaması için ihtiyaç duyduğu likiditenin daha ucuz sağlanmasına yönelik banka ve devlet destekli kredi kuruluşlarınca sağlanan kredilerin maliyeti indirildi.

Emlak kredileri için referans kabul edilen LPR'deki indirimlerin, borç problemleri içindeki emlak sektörünü desteklemeyi ve orta vadeli kredi talebini canlı tutmayı hedeflediği belirtilmişti.

Para politikası adımlarına mali teşvik desteği

Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) para politikası adımlarının ardından Çinli yetkililer de mali teşvikler için harekete geçti. Çin Başbakanı Li Keqiang liderliğinde gerçekleştirilen Devlet Konseyi toplantısının ardından, Dışişleri Bakanlığı tarafından ekonomiye yönelik sağlanacak teşviklere ilişkin bir açıklama yapıldı.

19 maddelik ve 147,5 milyar dolarlık bir paket hayata geçti

Buna göre, ekonomiyi istikrara kavuşturmak ve büyüme için sağlam bir temel oluşturmak amacıyla 19 maddelik ve toplamda 147,5 milyar doları bulan bir paket hayata geçirildi.

Paket ile bankalara altyapı projelerine yatırım yapmaları için 300 milyar yuan (43,8 milyar dolar) sağlanacak. Yerel otoritelere de 500 milyar yuanlık (73 milyar dolar) özel tahvil imkanı getirilecek.

Kuraklıktan etkilenen çiftçilere 1,46 milyar dolar

Ayrıca, ülkenin büyük bölümünü etkileyen sıcak hava dalgasının yol açtığı kuraklıktan etkilenen çiftçilere 10 milyar yuan (1,46 milyar dolar) ilave tarım sübvansiyonu ödeneği sağlanacak. Akarsulardaki azalan su seviyesi nedeniyle arz sıkıntısı yaşayan elektrik üreticilerine de 200 milyar yuan (29,2 milyar dolar) tutarındaki özel amaçlı tahvillerden yararlanma imkanı tanınacak.

Büyüme kararlılığı Çin borsalarına nefes aldırdı

Çin'de para politikaları ile atılan adımlar her ne kadar dikkatleri ülke ekonomisindeki problemlere çekse de bugün açıklanan mali teşvikler piyasalara nefes aldırdı.

Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu öncesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayı toplantısında atacağı adımın büyüklüğüne ilişkin ipucu bekleyen yatırımcılar, Çin'de yüzde 5,5'lik büyüme hedefinden uzaklaşılmaması için ortaya konulan çabadan memnun gözüküyor.

Tedbirlerin devamı bekleniyor

Analistler açıklanan pakette söz konusu alanların da öne çıkarıldığına işaret ederek, mali açıdan bu alanda açıklanan tedbirlerin de devamının beklendiğini kaydetti.