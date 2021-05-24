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- Çin menşeli kaynak makinesi ithalatındaki dampinge karşı yeni düzenleme
Çin menşeli kaynak makinesi ithalatındaki dampinge karşı yeni düzenleme
Çin menşeli "13 kilogram ve altındaki kaynak makinesi" ithalatına başlatılan nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlandığı duyuruldu.
- AA
- 24.05.2021 - 08:44
- Güncelleme : 24.05.2021 - 08:45
İthalatta haksız rekabetin önlenmesi için 13 kilogram ve altındaki Çin menşeli kaynak makinesi ithalatında uygulanan dampinge karşı vergi tutarları yeniden düzenlendi.
29 İLE 154 DOLAR ARASINDAKİ DAMPİNGE KARŞI VERGİ UYGULAMASI DEVAM
Resmi Gazete'nin 22 Mayıs tarihli sayısında yayımlanan ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğe göre, soruşturma sonucunda söz konusu ithalatın Çin menşeli olanlarına; adet başına 29 dolar ile 154 dolar arasında üretici firmaya göre değişen tutarlarda dampinge karşı vergi uygulamasının devam etmesine karar verildi.