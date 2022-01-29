Çin petrol şirketi Sinopec, karbon salınımını yakalayıp depolayacak

Küresel ısınmada önemli rol oynayan karbon salınımını depolayarak kullanma noktasında önemli bir yatırım Çin'de hayata geçiyor.

Çin petrol şirketi Sinopec, dünyanın önemli bir sorununa çözüm bulma niteliğindeki bir yatırıma imza atarak; yılda 1 milyon ton (megaton) karbon salınımını yakalayıp depolama ve kullanma kapasitesine sahip bir projeyi tamamladı.

Xinhua ajansının haberine göre, proje, Sinopec'a bağlı Çilu Petrokimya Şirketi ile Şıngli Petrol Kuyusu işletmesinin ortaklığında gerçekleştirildi.

ÇİN'İN İLK MEGATONLUK KARBON YAKALAMA PROJESİ

Yılda 1 milyon ton karbonun atmosfere salınmadan zapt edilmesini sağlayacak proje, Çin'in ilk megatonluk karbon yakalama projesi oldu.

KÜRESEL ISINMAYA SEBEP OLAN KARBON DİOKSİT EMİSYONLARINI AZALTMAK İÇİN

Karbon yakalama, depolama ve yeniden değerlendirme projeleri, sera etkisiyle küresel ısınmaya sebep olan karbon dioksit emisyonlarının azaltılması için kritik önem taşıyor.

9 MİLYON AĞACIN SAĞLAYACAĞI KARBON EMİLİMİNE EŞ DEĞER

1 milyon ton karbon yakalamanın, 9 milyon ağacın sağlayacağı karbon emilimine eş değer etki yaratacağı hesaplanıyor.

Çin, 2030'a kadar karbon salınımında tepe noktasına ulaşacağını belirterek, 2060'a kadar ise karbon nötr olmayı taahhüt ediyor.