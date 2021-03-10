Çin’de açıklanan şubat enflasyonu beklentinin üzerinde arttı

Çin Ulusal İstatistik Ofisi'nin çarşamba günü açıkladığı verilere göre, ülke genelinde tüketici fiyatları endeksindeki düşüş, beklentilerin tersine yüzde 0,2 düzeyine geriledi.

Bugün Çin’de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde artarken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) de artış eğilimini sürdürdü.

Çin'de manşet enflasyon endeksi geçen yılın aynı dönemindeki verilere göre 0,2 puan düşmesine karşın, ocak ayında aylık bazda yüzde 0,6 artan tüketici fiyatları, şubat ayında da aylık bazda yüzde 0,4 yükseldi.

Bununla birlikte, ülkede üretici fiyatları endeksi (ÜFE) de şubat ayında yıllık bazda yüzde 1,7 artışla, ocak ayındaki yıllık yüzde 0,3 düşüşün ardından yıllık bazda yükselişe geçmiş oldu.

TESLA'NIN ÇİN'DEKİ ARAÇ SATIŞI YÜZDE 18 ARTTI

Çin Binek Araç Birliği verilerine göre Tesla'nın ülkedeki satışları, şubat ayında aylık bazda yüzde 18 artışla 18 bin 318 araç sattı.

TATİLLERE RAĞMEN ÜRETİM VERİMİ SÜRDÜ

Ayrıca, veriler Elon Musk'ın şirketinin aynı ay Çin'de Tesla'nın Şangay'daki dev fabrikasındaki üretim, Yeni Yıl tatilleri nedeniyle büyük ölçüde kapalı olmasına karşın 23 bin 632 otomobil ürettiğini ortaya koydu.