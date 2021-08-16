Çin'de ekonomik toparlanma hız kaybetti

Dünyanın ekonomi devi Çin, koronavirüs salgını ve son yaşanan sel felaketleri nedeni ile sanayi, perakende satış ve büyüme verilerindeki sert düşüşlere bağlı olarak hayal kırıklığı yaşadı.

Çin'in sanayi üretimi ve perakende satış büyüme verileri, koronavirüs salgınının ve sellerin iş yerlerinin faaliyetlerinin aksamasına neden olmasıyla temmuzda sert bir şekilde yavaşlayarak beklentilerin altında açıklandı. Bu da toparlanmanın gerilemesine neden oldu.

ÇİN'DE SANAYİ BÜYÜMESİ BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

Dünyanın ikinci büyük ekonomisine sahip Çin'de sanayi üretimi, temmuzda yıllık bazda yüzde 6,4 artış kaydetti. Analistler, haziranda yüzde 8,3 artan verinin temmuzda yüzde 7,8 yükselmesini bekliyorlardı.

PERAKENDE SATIŞLAR BEKLENTİYİ KARŞILAMADI

Çin'de perakende satışlar temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 artarken, analistlerin beklentisi olan yüzde 11,5'in altında kaldı. Perakende satışlar haziranda yüzde 12,1 yükselmişti.

EKONOMİK BÜYÜME HIZI DÜŞTÜ

Çin'in ekonomisi salgın öncesi büyüme seviyesine toparlansa da iş yerlerinin daha yüksek maliyetlerle ve tedarikte yaşanan sıkıntılarla karşı karşıya kalmasıyla ekonomik büyüme hızını kaybetti.