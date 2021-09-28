Çin'de elektrik kesintisi üretimi vuruyor

Tedarik zincirindeki sıkıntılara enerji arzındaki yetersizliğin de eklenmesiyle küresel piyasalarda belirsizlik artarken, Çin'den gelen haberler can sıkıcı boyuta ulaştı.

Çin, adını ABD ile dünya devi olarak zirveye azmış bir ülke iken, koronavirüs salgınının sonrasında aksamalar yaşamaya başladı. Önce ulaşım kısıtlaması nedeni ile yan sanayi üretimi durdu. Başka ülkelerde üretilen araçların yedek parça tedariğini yaptığı için tüm dünyada otomobil üretimi aksadı. Sonra çip krizi yaşanarak elektronik ürünlerde sıkıntı giderek arttı.

EVERGRANDE SORUNU ÇÖZÜLEMEDİ

Gayrimenkul şirketi Evergrande'nin borcunun ilk vadesinde ödememesini yapamaması, bu ay sonunda gelecek ikinci vadesinde de ödeme yapılamazsa domino taşı etkisi yaratarak sistemi olumsuz etkileneceği biliniyor. Çin hükümetinin, halen bu konuda bir desteğinin olup olmayacağına dair piyasaları sakinleştirecek bir açıklama yapmaması dikkat çekiyor.

En son bugünlerde de tüm dünyada görülen enerji sorunundan dolayı bazı bölgelerde fabrikaların kapandığını görüyoruz.

Yüksek katlı binalarda asansörlerin çalışmaması da işe katılım alanında bir sorun oluşturuyor.

ALINAN ÖNLEMLER ELEKTRİK ARZININ TALEBİ KARŞILAYAMAYACAĞI ENDİŞESİ KAYNAKLI

Dünya genelinde tedarik zincirine ilişkin aksaklıklara her gün bir yenisi eklenirken, Çin'de elektrik arzının talebi karşılayamayacağı endişesi sonrası Çin hükümeti bazı bölgelerdeki fabrikalara elektrik kullanımını azaltmaları talimatını verdi.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TATİLİ 7 GÜN SÜRECEK

Asya'da, Çinli emlak geliştirme şirketi Evergrande'ye ilişkin süreç hala risk unsuru olarak fiyatlanmaya devam ederken, enerji arzında artan problemlerin gelecek hafta başlayacak olan 1 haftalık resmi tatille azalabileceği ifade ediliyor.

KÂRLILIK DÜŞTÜ

Bugün açıklanan verilere göre ise Çin'de sanayi sektörü karlılığı ağustosta yüzde 10,1'e geriledi.

BORSA GERİLEDİ

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,53 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,46 yükselirken, Japonya'da Nikei 225 endeksi yüzde 0,32 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,08 değer kaybetti.