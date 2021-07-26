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- Çin'de hisse senetleri 7 ayın dip seviyesinde
Çin'de hisse senetleri 7 ayın dip seviyesinde
- REUTERS
- 26.07.2021 - 08:59
- Güncelleme : 26.07.2021 - 09:00
Asya borsaları, Çin'in aldığı kararların yanı sıra ABD şirketlerinin açıkladığı bilançoların gelişmekte olan piyasalardaki fonları Wall Street'e çekmesiyle, 7 ayın dip seviyesine geriledi.
ÇİN'DE ÖZEL EĞİTİM YASAKLANMASI SEKTÖRDE ŞOK ETKİSİ YAŞATTI
Çin, aileler üzerindeki finansal baskıları azaltmak için temel ders konularına dair özel ders verilmesini yasaklayarak oldukça büyük olan ülkedeki özel eğitim sektöründe şok etkisi yarattı.
Çin İskan Bakanlığı 23 Temmuz'da Çin'in gayrimenkul piyasasındaki usulsüzlükleri 3 yıl içinde ortadan kaldırmaya çalışacağını açıklamıştı.
ÇİN'DE KONUT İPOTEK ORANI ARTMIŞTI
Çin medyasında 24 Temmuz'da yer alan habere göre Çin Merkez Bankası, Shanghai'daki bankalara ilk kez ev alacaklar için ipotek kredisi oranını yüzde 4,65'ten yüzde 5'e yükseltmeleri talimatı vermişti.
LOKOMOTİV HİSSELER 10 HAFTANIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE GELDİ
Çin eğitim ve gayrimenkul sektörlerinin, hükümet kurallarının sıkılaştırılacağı endişesiyle ağır darbe almasıyla, Çin lokomotif hisseleri yüzde 2,4 düşüşle 10 haftanın en düşük seviyesine geriledi.
Bu düşüş nedeniyle Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1,4 düşüşle ocak başından bu yana en düşük seviyeye geriledi.
Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1,4 yükseldi ancak 7 haftanın dip seviyesine yakın seyretmeye devam etti.