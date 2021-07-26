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Çin'de hisse senetleri 7 ayın dip seviyesinde

Çin'de hisse senetleri 7 ayın dip seviyesinde

Dünyanın ekonomi devi kendi içinde aldığı eğitim ve gayrimenkul sektörlerine yönelik kararlarla borsasını olumsuz etkilemeye devam ediyor.