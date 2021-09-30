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    Çin'de imalat sanayi PMI düştü

    Ekonomide dünya devi olan ve imalatta sanayisinde önemli bir güç olarak görülen Çin'de imalat sanayi, Şubat 2020'den bu yana ilk defa endeksler 50 seviyesinin altına geriledi.
    • AA
    • 30.09.2021 - 11:12
    • Güncelleme : 30.09.2021 - 11:28
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    Çin'de imalat sanayi PMI düştü

    Çinli emlak devi Evergrande Asya tarafında risk unsuru olmayı sürdürürken, dün 94,4'le Ekim 2020'den bu yana en yüksek seviyesine çıkan dolar endeksinin seyrinin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam edeceği ifade ediliyor.

    ABD'de Temsilciler Meclisi'nin borç tavanını gelecek yıla kadar askıya almaya yönelik tasarıyı onaylaması ve Çin'de 49,6'yla Şubat 2020'den bu yana ilk defa 50 seviyesinin altına gerileyen imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin Çin Merkez Bankası'nı (PBoC) kredi faiz oranlarını düşürebileceği beklentisini artırması, pay piyasalarında tepki alımlarının gelmesini sağladı.

    Enflasyon endişelerine ilişkin sakinleştirici açıklamaların ardından dün hafif gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 1,52'nin hemen altında dengelendi.

    Çin de imalat sanayi PMI düştü #1

    ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYİRDE

    Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,72 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,41 değer kazanırken, Japonya'da Nikei 225 endeksi yüzde 0,20 değer kaybetti.

    Çin de imalat sanayi PMI düştü #2

    PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

    10.55 Almanya, eylül ayı işsizlik oranı

    12.00 Euro Bölgesi, ağustos ayı işsizlik oranı

    14.00 Türkiye, eylül ayı TCMB PPK toplantı özeti

    15.00 Almanya, eylül ayı TÜFE

    15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

    15.30 ABD, 2. çeyrek GSYH

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