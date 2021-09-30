- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- Çin'de imalat sanayi PMI düştü
Çin'de imalat sanayi PMI düştü
- AA
- 30.09.2021 - 11:12
- Güncelleme : 30.09.2021 - 11:28
Çinli emlak devi Evergrande Asya tarafında risk unsuru olmayı sürdürürken, dün 94,4'le Ekim 2020'den bu yana en yüksek seviyesine çıkan dolar endeksinin seyrinin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam edeceği ifade ediliyor.
ABD'de Temsilciler Meclisi'nin borç tavanını gelecek yıla kadar askıya almaya yönelik tasarıyı onaylaması ve Çin'de 49,6'yla Şubat 2020'den bu yana ilk defa 50 seviyesinin altına gerileyen imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin Çin Merkez Bankası'nı (PBoC) kredi faiz oranlarını düşürebileceği beklentisini artırması, pay piyasalarında tepki alımlarının gelmesini sağladı.
Enflasyon endişelerine ilişkin sakinleştirici açıklamaların ardından dün hafif gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 1,52'nin hemen altında dengelendi.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYİRDE
Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,72 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,41 değer kazanırken, Japonya'da Nikei 225 endeksi yüzde 0,20 değer kaybetti.
PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:
10.55 Almanya, eylül ayı işsizlik oranı
12.00 Euro Bölgesi, ağustos ayı işsizlik oranı
14.00 Türkiye, eylül ayı TCMB PPK toplantı özeti
15.00 Almanya, eylül ayı TÜFE
15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları
15.30 ABD, 2. çeyrek GSYH