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Çin'de imalat sanayi PMI düştü

Çin'de imalat sanayi PMI düştü

Ekonomide dünya devi olan ve imalatta sanayisinde önemli bir güç olarak görülen Çin'de imalat sanayi, Şubat 2020'den bu yana ilk defa endeksler 50 seviyesinin altına geriledi.