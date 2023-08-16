Çin'de konut fiyatlarında duraklama yaşanıyor Çin, koronavirüs salgını sonrasında inşaat sektöründe yaşanan olumsuzluklarla gündeme gelmişti. Şimdi de ülkede konut fiyatlarının duraklaması sorun olarak görülüyor.

AA

Çin'de, koronavirüs sürecinde başlayan gayrimenkul sektöründe süregelen borç problemleri devam ediyor.

Gayrimenkul sektöründeki yatırımlardaki azalmayla birlikte konut fiyatlarında da durgunluk yaşanıyor.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (UİB) açıkladığı konut fiyat endeksine göre, Çin'deki büyük ve orta ölçekli 70 kentin sadece 20'sinde yeni konut fiyatları temmuzda, önceki aya kıyasla artarken 50'sinde sabit kaldı ya da azaldı.

Gayrimenkul yatırımları geriledi

UİB, Çin'de gayrimenkul yatırımlarının 7 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 gerilediğini bildirmişti.

Gayrimenkul sektörü Çin'deki ekonomik büyümeye yüzde 14 katkı sağlıyor

Ülkede sabit sermaye yatırımlarının yaklaşık beşte birini oluşturan, ekonomik büyümeye yaklaşık yüzde 14 katkı sağlayan gayrimenkul sektöründeki kredi ve finansman problemlerinin koronavirüs salgını döneminde yatırımların durmasıyla derinleştiği, belirtiliyor.

Çin'in en önemli 4 şehrindeki konut fiyatlarındaki artışı durdu

"Birinci kuşak şehirler" olarak tanımlanan, ülkenin en fazla nüfusuna sahip 4 şehri Pekin, Şanghay, Guangcou ve Şıncın'da yeni konut fiyatları, haziranın ardından temmuzda da artış göstermedi.

Çin'de şehirlere göre konut fiyatlarının artış durumu

Yeni konut fiyatları, "ikinci kuşak" olarak tanımlanan büyük ve orta ölçekli 31 şehirde önceki aya göre yüzde 0,2, "üçüncü kuşak" olarak tanımlanan 35 şehirde ise yüzde 0,3 geriledi.

İkinci el konut fiyatları da 70 şehrin sadece 6'sında artış kaydetti.

Fiyatlar, yıllık bazda ise "birinci kuşakta" yüzde 1, "ikinci kuşakta" yüzde 0,2 artarken, "üçüncü kuşakta" yüzde 1,5 düştü.

Temerrüde düşen gayrimenkul şirketi sayısı arttı

Borçları nedeniyle temerrüde düşen büyük ölçekli gayrimenkul şirketlerinin sayısının da arttığı veriler arasında yer alıyor.