Çin'de paslanmaz çelik fiyatları geriledi

Çin'de paslanmaz çelik vadeli fiyatları, çelik işleme tesislerinden gelen zayıf talep ve ham madde fiyatlarındaki düşüş nedeniyle azalış gösterdi.

Çin'de paslanmaz çelik vadeli fiyatları, çelik işleme tesislerinden gelen zayıf talep ve ham madde fiyatlarındaki düşüş nedeniyle geriledi.

ÇELİĞİN OCAK VADELİ TON FİYATI 2 BİN 456 DOLAR

Shanghai vadeli işlemler borsasında ocak vadeli paslanmaz çelik fiyatları, gün içerisinde yüzde 4 geriledikten sonra yüzde 3,6 ekside ton başına 16 bin 180 yuan (2 bin 546 dolar 91 sent) seviyesinden işlem gördü.

MAYIS TESLİMLİ ÇELİĞİN TON FİYATI 4 BİN 389 DOLAR

Mayıs teslimatlı nervürlü çelik fiyatları, yüzde 1,1 gerileyerek ton başına 4 bin 389 yuan yani 690,9 dolar seviyesinden işlem gördü.

Sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo fiyatları ise yüzde 1,5 gerileyerek ton başına 4,556 yuana yani 717,2 dolara indi.

DEMİR CEVHERİNİN FİYATI YÜZDE 3'TEN FAZLA ARTTI

Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan demir cevheri vadeli kontratı, gün içinde yüzde 3'ten fazla yükseldikten sonra artışını üçüncü günde de sürdürerek yüzde 0.8 artıda ton başına 654 yuandan yani 102,9 dolardan kapandı.

Kok kömürü fiyatları, gün içerisinde yüzde 5,6 artış seviyesini gördükten sonra yüzde 1,4 artışla ton başına 2 bin 044 yuan yani 321,7 dolar seviyesinden işlem gördü.

Kok ise yüzde 0,9 gerileyerek ton başına 2 bin 927 yuan yani 460,7 dolar seviyesine indi.