Çin'de piyasalar internet devlerinin hisselerindeki düşüşün etkisinde

Çin'de özel derslerin yasaklanmasının ardından eğitim sektörünün uğradığı şok ve zarar, piyasalara olumsuz olarak yansıdı. Ardından internet devlerinin hisselerindeki düşüş ekonomiyi etkiledi.

Asya borsaları, Çin'in internet devi şirketlerinde üç gündür devam eden satıcılı seyrin etkisiyle gerilerken tahvil ve para piyasaları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası toplantısı öncesinde tetikte seyretti.

ARALIK ORTASINDAN BU YANA EN BÜYÜK DÜŞÜŞ

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi, kayıplarını artırarak yüzde 0,25 düşüşle aralık ortalarından bu yana en düşük seviyesini gördü.

Hong Kong Hang Seng endeksi üçüncü günde de düşüşünü sürdürerek yüzde 0,59 gerilerken, Hang Seng teknoloji endeksi yüzde 2 düşüşle Temmuz 2020'de açılmasından beri en düşük seviyesine geriledi. Hang Seng teknoloji endeksi üç gün içinde toplam yüzde11 düşerken, şubattan bu yana yüzde 40 kayıp verdi.

MEİTUAN YÜZDE 8,15 VE ALİBABA YÜZDE 3,38 DÜŞÜŞLE EN FAZLA KAYBI VERDİ

Kayıplara, Meituan yüzde 8,15 ve Alibaba yüzde 3,38 düşüşle öncülük etti.

Çin'in, yemek siparişi sektöründe çalışanların sosyal güvenliklerini artıracak düzenlemeler getirmesinin ardından yatırımcıların bu şirketlerin yemek siparişi birimlerinin etkileneceğini beklemesiyle iki şirketin hisseleri üçüncü günde de geriledi.

EĞİTİM VE GAYRİMENKUL SEKTÖRLERİNE YÖNELİK GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER PİYASAYI ETKİLEDİ

Çin lokomotif endeksi onshore piyasalarda eğitim ve gayrimenkul sektörlerine yönelik getirilen yeni düzenlemelerin ardından dün aralık ortasından beri en düşük seviyesini görürken bugün de yüzde 0,26 geriledi.

Bu hafta piyasalar Fed'in para politikası toplantısının sonuçlarını ve ABD'de yayınlanacak finansal sonuçları takip edecek.