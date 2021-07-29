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- Çin'de piyasaları sakinleştirmek için toplantı düzenlendi
Çin'de piyasaları sakinleştirmek için toplantı düzenlendi
Çin ekonomisi özel eğitim ve gayrimenkul sektörleri ile ilgili aldığı kararlarla olumsuz bir süreç yaşadı. Şimdi piyasaları sakinleştirmek için adımlar atılıyor.
- AA
- 29.07.2021 - 09:22
- Güncelleme : 29.07.2021 - 09:30
Çin menkul kıymetler düzenleme komisyonu (CSRC) başlıca küresel yatırım bankalarının yöneticileriyle finansal piyasaları sakinleştirmeyi hedefleyen bir toplantı gerçekleştirdi.
ÖZEL DERSİN SINIRLANDIRMASI BORSADA SERT SATICILI SEYRİ GETİRDİ
Pekin'in temel ders konularına dair özel ders verilmesine sınırlamalar getirmesinden yatırımcıların endişe duyması Çinli şirketlerdeki sert satıcılı seyri tetiklemişti.
Çin'in özel eğitim sektörüne getirdiği sınırlandırmalar Çin'de teknoloji devlerine getirilen tekelcilik karşıtı önlemlerin ve yurtdışında halka arz olmak isteyen şirketlere getirilen düzenlemelerin ardından açıklandı.