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Çin'de piyasaları sakinleştirmek için toplantı düzenlendi

Çin'de piyasaları sakinleştirmek için toplantı düzenlendi

Çin ekonomisi özel eğitim ve gayrimenkul sektörleri ile ilgili aldığı kararlarla olumsuz bir süreç yaşadı. Şimdi piyasaları sakinleştirmek için adımlar atılıyor.