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    Çin'de piyasaları sakinleştirmek için toplantı düzenlendi

    Çin ekonomisi özel eğitim ve gayrimenkul sektörleri ile ilgili aldığı kararlarla olumsuz bir süreç yaşadı. Şimdi piyasaları sakinleştirmek için adımlar atılıyor.
    • AA
    • 29.07.2021 - 09:22
    • Güncelleme : 29.07.2021 - 09:30
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    Çin'de piyasaları sakinleştirmek için toplantı düzenlendi

    Çin menkul kıymetler düzenleme komisyonu (CSRC) başlıca küresel yatırım bankalarının yöneticileriyle finansal piyasaları sakinleştirmeyi hedefleyen bir toplantı gerçekleştirdi.

    ÖZEL DERSİN SINIRLANDIRMASI BORSADA SERT SATICILI SEYRİ GETİRDİ

    Pekin'in temel ders konularına dair özel ders verilmesine sınırlamalar getirmesinden yatırımcıların endişe duyması Çinli şirketlerdeki sert satıcılı seyri tetiklemişti.

    Çin'in özel eğitim sektörüne getirdiği sınırlandırmalar Çin'de teknoloji devlerine getirilen tekelcilik karşıtı önlemlerin ve yurtdışında halka arz olmak isteyen şirketlere getirilen düzenlemelerin ardından açıklandı.

    Çin de piyasaları sakinleştirmek için toplantı düzenlendi #1

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