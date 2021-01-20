Çin’e yapılan kuru meyve ihracatı yüzde 21 arttı

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Çin'e yapılan kuru meyve ihracatının yüzde 21 artarak 28 milyon dolara ulaştığını açıkladı.

Kuru meyve, ihracatta giderek artan bir alan olarak dikkat çekiyor.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep’in yaptığı açıklamada, 2019'da kuru meyve sektörünün 1 milyar 400 milyon doları aşan ihracat rakamına ulaştığını aktardı.

Geçen yılı da yaklaşık 1 milyar 400 milyon dolarlık ihracatla kapattıklarını belirten Celep, gıda talebinin giderek arttığı Uzak Doğu'ya yönelik tanıtım çalışmalarına özel önem verdiklerini ifade etti.

“BÖLGEMİZ ORGANİK ÜRÜNLER YÖNÜYLE ZENGİN”

Bölgenin organik ürünler yönüyle oldukça zengin olduğun ifade eden Celep, şunları kaydetti:

"Ayrıca son yıllarda önem kazanan vegan tüketim alışkanlığına uygunluğu ve sağlıklı gıda olması yönünden de kuru meyvelere ilgi ve talep her geçen gün artmaktadır.

İHRACAT, KESİNTİSİZ SÜRDÜ

Sektörümüze ait ürünlerin sağlıklı olması nedeniyle salgın sürecinde kuru meyve tüketiminin azalmadığı görülmüştür. Gerek Tarım ve Orman Bakanlığımız gerekse Ticaret Bakanlığımızın aldığı önlemler ve verdiği desteklerle üretime ara verilmemiş koşullara hızla adapte olarak ihracat, kesintisiz sürdürülmüştür."