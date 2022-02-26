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    Çin'in ekonomisi pozitif ayrışmayı başardı

    Rusya-Ukrayna arasındaki savaş tüm dünya borsalarına olumsuz yansımışken. Asya piyasalarından Çin'de pozitiflik sürüyor.
    • AA
    • 26.02.2022 - 13:51
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    Çin'in ekonomisi pozitif ayrışmayı başardı

    Asya pay piyasaları da artan jeopolitik risklerle satış ağırlıklı bir seyir izlerken, Çin'in bu yıl genişleyici makroekonomik politikaları duyurması nedeniyle aşağı yönlü baskıları törpüledi.

    Japonya, Rusya'ya uygulanan yaptırımlarda ABD ve AB ülkelerine katılırken, Çin temkinli duruşunu koruyor.

    ÇİN RUSYA'YI KINAMAKTA ÇEKİMSER KALDI

    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) bugün yapılan oylamada, Ukrayna'daki saldırılarını kınayan karar tasarısı veto edilirken, Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri çekimser kaldı.

    Çin in ekonomisi pozitif ayrışmayı başardı #1

    MERKEZ BANKASI LİKİDİTE SAĞLAYACAKLARINI İLETTİ

    Öte yandan, Çin Merkez Bankası (PBoC) haftanın son işlem gününde piyasalara likidite sağlaması ve Çin'in makro ekonomik politikalarda bu sene destekleyici bir tutum takınacağını duyurması risk algısını kısmen de olsa törpüledi.

    Japonya'da hafta içinde açıklanan verilere göre, enflasyon şubatta yüzde 1 ile beklentilerin üzerinde artış kaydederken, ülke merkez bankasından yapılan açıklamada, son fiyat hareketlerine ilişkin analizlerin, yurt içi ve yurt dışı enflasyon farklılıkları üzerine derinleştirilmesi gerektiği vurgulandı.

    Çin in ekonomisi pozitif ayrışmayı başardı #2

    HAFTALIK BAZDA DEĞER KAYBI VAR

    Söz konusu gelişmelerle haftalık bazda Çin'de Şangay bileşik endeksi yüzde 1,13, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,38, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 6,41 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,48 değer kaybetti.

    CUMA GÜNÜ BORSALAR YÜZDE 26,1 DEĞER KAZANDI

    Rusya'da RTS endeksi cuma günü yüzde 26,1 değer kazansa da, haftayı yüzde 32,7 azalışla tamamladı.


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