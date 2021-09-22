Çinli Evergrande piyasaları rahatlatan açıklamayı yaptı

Çinli Evergrande Group, perşembe günü vadesi gelen ödemesini yapacağını açıklayarak piyasadaki tedirginliği bir sonraki ödeme vadesine kadar giderdi.

Ağır borç yükü altındaki Çinli Evergrande Group, vadesi gelen yurtiçi tahvilinin yarınki kupon ödemesini yapacağını açıklayarak çalkantılı seyreden piyasaların bir miktar rahatlamasını sağladı.

Yatırımcılar bir süredir Çin'in ikinci büyük inşaat ve gayrimenkul şirketi olan Evergrande'nin temerrüte düşeceğinden ve likidite krizinin küresel finansal sisteme etki edeceğinden kaygılanıyordu.

Şirkete bağlı olan Hengda Real Estate Group yaptığı açıklamada Shenzen borsasında işlem gören Eylül 2025 vadeli yüzde 5,8 kupon ödemeli tahvilin kupon ödemesini 23 Eylül'de yapacağını belirtti.

Ancak açıklamada, vadesi yine yarın gelecek olan dolar cinsi tahvil hakkında bilgi yer almadı. Refinitiv verilerine göre şirketin bu tahvil için 83,5 milyon dolar tutarında kupon ödemesi gerekecek.

29 EYLÜL'DE İKİNCİ ÖDEME GELECEK

Şirketin ayrıca 29 Eylül'de bir başka dolar cinsi tahvil için 47 milyon 500 bin dolar kupon ödemesi yapması gerekecek. Ödemeler 30 gün içinde yapılmazsa bu tahviller temerrüte düşmüş olacak.

BU ADIMLA PİYASALARI SAKİNLEŞTİRMEK İSTENİYOR

Yapılan açıklamanın ardından ödemenin hala diğer tahviller için ne ifade edeceğini anlamaya çalışılıyor. Bu adımla piyasaları sakinleştirmek ve diğer kupon ödemelerini yapmak istediklerini gösterdikleri düşünülüyor.

Analistler her ne kadar Evergrande'nin mali sıkıntılarının 2008 krizinde iflas eden ABD'li yatırım bankası Lehman Brothers'ınkine benzer bir tabloya evrilmesine pek ihtimal vermeseler de Çin'in bir zamanlar en büyük ikinci gayrimenkul geliştirme şirketi olan Evergrande'nin muhtemel iflasının yayılma riski finansal piyasalardaki tedirginliği artırmıştı.

EVERGRANDE TARTIŞMASI DÖVİZİ ETKİLEDİ

S&P 500 endeksi vadeli kontratları, Yuan ve riske duyarlı Avustralya doları yükselirken, yen ve dolar gibi güvenli liman para birimleri değer yitirdi.