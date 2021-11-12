Çinli Evergrande, temerrüde düşmekten kurtuldu

Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande'nin borcunu ödeyememesi süreci tüm piyasalarda domino etkisi yaratacağı için tedirginliğe neden oluyor.

Borç krizindeki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande'nin, borcunu ertelemesi, vadesinde ödeyememesi ve Çin'in bu konuda destek olmayan tavrı ekonomi piyasalarında benzer olayların olabileceğine olan inancı körüklüyordu.

ŞİRKET BORÇLULARINA BU KEZ ÖDEMESİNİ YAPTI

Şirketin, 12 Ekim vadeli üç dış borç tahvilinden kaynaklanan 148,1 milyon dolarlık faiz borcunu ödemesi için hoşgörü süresi 10 Kasım'da doluyordu. ABD'li ekonomi haberleri ajansı Bloomberg, Çin medya kuruluşu Cailianshe ve New York Times gazetesi, konuyla ilgili haberlerinde, şirketin borçlulara ödemelerini yaptığını bildirdi.

BORÇ KRİZİNDEKİ EVERGRANDE BİR KEZ DAHA TEMERRÜDE DÜŞMEKTEN KURTULDU

Borç krizindeki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande, ekimde vadesi geldiği halde ödeyemediği dış borç tahvillerinin faizini 30 günlük hoşgörü süresi dolmadan ödeyerek temerrüde düşmekten kurtuldu.

ŞİRKET TEMERRÜDE DÜŞMEK İSTEMİYOR

Söz konusu haberler, şirketin borç faizlerini ödeyerek temerrüde düşmekten kaçındığına işaret ediyor.

ÇİN’İN GSYH’SİNİN YÜZDE 2’Sİ KADAR BORCU VAR

Toplam varlıkları 2,38 trilyon yuan (yaklaşık 370 milyar dolar) olan grubun, Çin’in Gayrisafi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYH) yaklaşık yüzde 2’sine ulaşan, 1,97 trilyon yuanlık (yaklaşık 305 milyar dolar) borç yükümlülüğü bulunuyor.

Bu büyüklükteki bir şirketin cüzi boyuttaki dış faiz ödemelerinde dahi sıkıntıya girmesi, daha geniş ölçekli bir borç krizinin kapıda olduğunun işareti olarak değerlendiriliyor.

Çin'de 171 banka ve 121 finans kurumuna borcu bulunan grubun ödeme sıkıntısına düşmesinin ülke genelinde kredi sıkışmasına yol açabileceğinden endişe ediliyor.

Şirketin gelecek aylarda diğer varlıklarıyla ilgili de satın alma ve devir adımları atması bekleniyor.