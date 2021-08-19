CNN: Taliban, Afganistan'da 1 trilyon dolarlık minerallere sahip oldu

CNN: Taliban, Afganistan'da 1 trilyon dolarlık minerallere sahip oldu

Dünyanın en fakir ülkelerinden Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, artık dünyanın ihtiyaç duyduğu 1 trilyon dolar değerinde yer altı kaynağını elinde tutuyor.

ABD ordusunun birkaç ay önce Afganistan'dan geri çekilmeye başlayarak, terörle mücadele adı altında 20 yıldır süren işgali sonlandırması, sanki bugüne hazırlanan Taliban'ı yeniden harekete geçirdi.

ABD ORDUSU ÇIKTI, TALİBAN İŞGALE BAŞLADI

Çeşitli diplomatik görüşmeler sonunda, Taliban liderleriyle anlaşılmasına rağmen, son ABD ve NATO birliğinin ülkeyi terk etmesi sonrası (Türk askeri birliği hariç) Taliban güçleri hızla Afgan hükümeti idaresindeki kentleri işgale başladı.

BİR AYDA ÜLKEYİ ELE GEÇİRDİLER

Girdiği kentlerde pek direnişle karşılaşmayan Taliban, son olarak birkaç günce başkent Kabil'i de direniş olmadan ele geçirerek, bir ay gibi kısa sürede tüm ülkeyi adeta yeniden fethetti.

TALİBAN İLE DİYALOG İÇİN SIRAYA GİREN ÜLKELER

Taliban'ın bu beklenmeyen başarısı dünyada şok etkisi yaratırken, Çin başta olmak üzere Rusya, Pakistan, Hindistan, Özbekistan, Tacikistan ve İran, bir yandan temkinli bir yaklaşım sergilerken, diğer yandan da Taliban yönetimiyle diyaloğa hazır olduklarını açıkladı.

Türkiye'nin yanında ABD ve Avrupa Birliği bile Taliban ile kendi çıkarları doğrultusunda yeni görüşmelerin fırsatını kolluyor.

1 TRİLYON DOLARLIK YER ALTI KAYNAĞI ELLERİNDE

Bunun en büyük nedenlerinden biri, ülkenin sahip olduğu değerli yer altı kaynakları.

İşgal yıllarında ABD başta olmak üzere Batılı devletlerden gelen bilim insanlarıyla birlikte gelen bazı şirketler, ülkedeki yer altı kaynakları hakkındaki araştırmalar sonucu, en az 1 trilyon dolar değerinde çeşitli maden yatağı olduğunu keşfetti.

DEMİR, ALTIN VE BAKIR MADENLERİ

CNN International'ın derlediği haberde; halkı fakirlikle mücadele eden Afganistan'da araştırmalar yapan ABD'li askeri yetkililer ve jeologlar, ülkenin ekonomik durumu önemli ölçüde değiştirebilecek değerde maden yatakları üzerinde oturduğunu açıkladı.

2010 yılında yapılan bu keşifte, demir, bakır ve altın gibi mineral kaynakları ülke geneline dağılmış durumda.

DÜNYANIN EN BÜYÜK LİTYUM YATAKLARINDAN BİRİ AFGANİSTAN'DA

Ayrıca Afganistan'ın, nadir toprak minerallerine de ev sahipliği yaptığı, dünyanın en büyük lityum yataklarından birinin bu coğrafyada bulunduğu tespit edildi.

LİTYUM, İKLİM KRİZİNE KARŞI KRİTİK BİR ELEMENT

Söz konusu maddenin şarj edilebilir pillerde kullanıldığını anımsatan CNN International, bu maddeyi 'iklim kriziyle mücadele için hayati önem taşıyan, ancak az bulunan bir bileşen' olarak nitelendiriyor.

Dünya ülkeleri, karbon emisyonlarını azaltmak için elektrikli otomobillere ve diğer temiz teknolojilere geçmeye çalıştıkça, lityum ve kobalt gibi metallerin yanı sıra neodimyum gibi nadir toprak elementlerine olan talep artıyor.

KOBALT VE NİKEL MADENLERİ DE VAR

Uluslararası Enerji Ajansı ise küresel lityum, bakır, nikel, kobalt ve nadir toprak elementlerinin arzının hızla artması gerektiğini, aksi takdirde dünyanın iklim kriziyle mücadele girişiminde başarısız olacağına dikkat çekiyor.

ÇİN, PAKİSTAN VE HİNDİSTAN, MADENLERİ ÇIKARMAYA TALİP

"Afganistan kesinlikle geleneksel değerli metaller açısından en zengin bölgelerden biri" diyen bilim insanı ve güvenlik uzmanı Rod Schoonover, bu zenginliğin 21. yüzyılda yükseliş trendinde olan mineraller için de geçerli olduğunun altını çizdi.

Schoonover, CNN International'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Güvenlik sorunları, altyapı eksikliği ve şiddetli kuraklıklar geçmişte en değerli minerallerin çıkarılmasını engelledi. Bunun Taliban kontrolü altında kısa vadede değişmesi pek olası değil. Yine de, Çin, Pakistan ve Hindistan gibi kaosa rağmen bu ülkede yatırım yapabilecek ülkeler ver."