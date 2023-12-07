Çobanlara sigorta teşviki desteği devam ediyor! 8 yılda 400 milyon TL ödendi Tarım ve Orman Bakanlığı, çobanların sigorta primine destek veriyor. Bakan Yumaklı, bugüne kadar verilen destek miktarını paylaştı.

ensonhaber.com

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak hayvansal üretimin mihenk taşı çobanlara sigorta teşviki desteğinin devam ettiğini bildirdi.

Bakan Yumaklı'nın yayınladığı mesaja göre, son 8 yılda yaklaşık 400 milyon TL sürü yöneticisi desteği verildi.

2014 yılında hayata geçirilen Sürü Yöneticisi (çoban) İstihdam Desteği ile çobanların sigortalanması teşvik edildi.

Sertifika sahibi çoban istihdamına katkı

100 baş anaç koyun keçi varlığına sahip, sertifika sahibi çoban istihdamı yapan ve çobana ait SGK primlerini 5 ay süre ile ödeyen işletme/çoban, sürü yöneticisi desteğinden yararlandı.

Yıllara göre yapılan destekler

Sürü Yöneticisi (çoban) İstihdam Desteği kapsamında; 2014-2022 yılları arasında toplam 62 bin 805 işletme /çobana 392 milyon 973 bin TL destek ödemesi yapıldı.

2022'de 9 bin 775 işletme /çobana yılda bir defa olmak üzere 12 bin TL ödeme yapıldı.

Destek miktarı 30 bin TL

2023'te ise 12 bin TL olan destek miktarı 30 bin TL'ye yükseltildi.