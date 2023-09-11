Coca-Cola 5 fabrikada 970’in üzerinde Filistinli'ye istihdam sağlıyor Coca-Cola ürünlerinin Filistin’deki şişeleme ve dağıtımını yapan National Beverage Company’nin, kendisi de Filistinli olan Genel Müdürü İmad Hindi, 970’in üzerinde Filistinli’ye istihdam sağlandığını söyledi.

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Bugüne kadar Filistin bölgesinde açılışını gerçekleştirdiği 5 ayrı fabrika ve 7 dağıtım merkezi ile 970’in üzerinde Filistinli’ye istihdam sağlayan Coca-Cola; sağlık, eğitim, çevre, spora ve kadının ekonomik hayatta güçlendirilmesini kapsayan sosyal sorumluluk projeleriyle de toplumsal kalkınmanın önemli bir destekleyicisi olmaya devam ediyor.

Coca-Cola ürünlerinin Filistin’deki şişeleme ve dağıtımını yapan National Beverage Company’nin (NBC) kendisi de Filistinli olan Genel Müdürü İmad Hindi, Coca-Cola sisteminin Filistin’de, bugüne kadar yapılan yatırımlarının, ekonominin can suyu olduğunun altını çizerek, “Coca-Cola buraya yatırım yapan ilk ve en büyük global şirket olmanın yanı sıra, bölgedeki yatırımlarımız başka yatırımlar için de kapıları açan özelliğe sahip. Faaliyetlerimizin oluşturduğu ekosistemin istihdam üzerindeki dolaylı etkisini de hesaba kattığımızda istihdama olan etkimiz, mevcut istihdamın 10 katı gibi bir rakama ulaşıyor. Bu rakamlar Filistin ekonomisi için çok şey ifade ediyor.” dedi.

"Sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiriyoruz”

Coca-Cola Avrasya Orta Doğu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin ise “Faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda şişeleyici ortaklarımız ile birlikte hem bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sağlıyor hem de birçok alanda sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiriyoruz.” diye konuştu.

Ramallah'taki yönetim binası ve üretim tesislerinde basın mensupları ile bir araya gelen İmad Hindi, sağlıktan eğitime, çevreden ve spora, kadının ekonomik alandaki varlığını güçlendirmeden, genç girişimciliğini kapsayan çok geniş bir yelpazede destekledikleri onlarca projeyle Filistinlilerin hayatına dokunmaya devam ettiklerini söyledi.

İmad Hindi şu bilgileri verdi:

5 fabrikada 970’nin üzerinde Filistinli’ye istihdam sağlıyor

-Filistin’de Ramallah, Tulkarim, Jericho ve Gazze’de olmak üzere 5 ayrı fabrikamızda üretim gerçekleştiriyoruz.



-1998 yılında Coca-Cola’nın Filistin’deki temellerini attığımızda, 47 kişiyle yola çıkmıştık. Bugün 5 fabrikamızda toplamda 970’nin üzerinde kişiye istihdam sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.



-Batı Şeria ve Gazze’de, 14 bin satış noktasına hizmet veren 7 dağıtım merkezimiz bulunuyor.



-Faaliyetlerimizin oluşturduğu ekosistemin istihdam üzerindeki dolaylı etkisini de hesaba kattığımızda istihdama olan etkimiz, mevcut istihdamın 10 katı gibi bir rakama ulaşıyor. Bu rakamlar Filistin ekonomisi için çok şey ifade ediyor.

Filistin’e yatırım yapan ilk ve en büyük global şirket

Coca-Cola buraya yatırım yapan ilk ve en büyük global şirket olmanın yanı sıra, bölgedeki yatırımlarımız başka yatırımlar için de kapıları açan özelliğe sahip. Şu anda Filistin’de en büyük 3. işveren ve en büyük 5. yatırımcı durumundayız.



Coca-Cola olarak Filistin’de gazlı içecek pazarının lideriyiz. Tüm bu bölgede de gazlı içecek kategorisinde en yüksek pazar payına sahip şirketiz.

Coca-Cola’nın Filistin’de gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri