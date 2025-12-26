Coca-Cola İçecek Tacikistan’daki yeni yatırımıyla Orta Asya’da büyüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

12 ülkede 36 şişeleme fabrikası ve 3 meyve işleme tesisiyle faaliyet gösteren Coca-Cola İçecek (CCI), Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’deki tesisinde ikinci üretim hattını devreye aldı. Yeni hatla birlikte CCI Tacikistan, üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.

26 Aralık 2025, İstanbul - Anadolu Grubu’nun bir parçası olan CCI, Orta Asya ve Kafkasya’da uzun vadeli büyüme ve sürdürülebilir kalkınma vizyonu doğrultusunda yatırımlarını sürdürüyor.

Yeni üretim hattının açılışı; Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Tacikistan Ali Meclisi Milli Meclis Başkanı ve Duşanbe Belediye Başkanı Rüstem İmamali, Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Şerali Kabir, CCI Ülke Operasyonları İcra Kurulu Üyesi Ahmet Kürşad Ertin ve CCI Tacikistan Genel Müdürü Burak Ateş’in katıldığı törenle gerçekleştirildi.

KAPASİTE ARTIŞI VE YENİ İSTİHDAM

12 ülkede 36 şişeleme fabrikası ve 10 bin çalışanıyla faaliyet gösteren CCI, “talebe göre değil talebin önüne geçerek yatırım” yaklaşımıyla Orta Asya’daki büyümesini sürdürüyor. Bu yatırımla birlikte tesisin üretim kapasitesinde önemli bir artış hedeflenirken, yerel ekonomiye katkı da güçleniyor.

Yeni hat sayesinde CCI Tacikistan, 50 doğrudan ve 200’den fazla dolaylı istihdam yaratacak. İkinci hattın devreye alınmasıyla Duşanbe tesisi, geniş içecek ürün gamını yerel olarak üretmeye devam edecek.

“TACİKİSTAN UZUN VADELİ BÜYÜME ODAKLARIMIZDAN BİRİ”

CCI CEO’su Karim Yahi, yatırımla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

Tacikistan, uzun vadeli büyüme vizyonumuz kapsamında odaklandığımız ülkeler arasında yer alıyor. Bu yatırım, yerel ekonomiye ve topluma katkı sağlama taahhüdümüzün somut bir göstergesi olacak. Duşanbe tesisimizde devreye aldığımız ikinci üretim hattıyla kapasitemizde önemli bir artış elde edeceğiz.

EKONOMİYE ÇARPAN ETKİ

2015’te faaliyetlerine başlayan CCI Tacikistan, ülkenin önde gelen uluslararası yatırımcılarından biri haline geldi. 2023 Sosyo-Ekonomik Etki Araştırması’na göre CCI’nin Tacikistan ekonomisine yaptığı her 1 somoni yatırım, ekonomide ilave 3 somoni değer yaratıyor. CCI ve değer zincirinin toplam katkısı, ülke sanayi sektörünün net çıktısının yüzde 2,6’sını oluşturuyor.

SOSYAL SORUMLULUK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

CCI, Tacikistan’ın 2023-2037 Yeşil Ekonomi Kalkınma Stratejisi ile uyumlu projeler yürütüyor. Hohari Man Kadının Güçlenmesi Projesi ile sosyal girişimci kadınlar desteklenirken, Gençliğin Güçlenmesi girişimi kapsamında Tacikistan Futbol Federasyonu iş birliğiyle gençlerin spor yoluyla gelişimi teşvik ediliyor.

Nisan 2024’te Coca-Cola Vakfı’ndan sağlanan hibe desteğiyle başlatılan Su Yenileme Projesi kapsamında Hatlon bölgesindeki kanallar rehabilite edildi, atıl tarım arazileri yeniden üretime kazandırıldı ve damla sulama sistemleri devreye alındı. Bu çalışmalar, su kaynaklarının verimli kullanımını artırarak bölge tarımının dayanıklılığına katkı sağlıyor.

“EN İYİ VERGİ MÜKELLEFİ” ÖDÜLLERİ

Sorumlu iş uygulamalarıyla öne çıkan CCI Tacikistan, iş geliştirme ve vergi uyumundaki başarıları sayesinde Tacikistan Cumhuriyeti’ne bağlı Vergi Komitesi tarafından 2021, 2022 ve 2023 yıllarında “En İyi Vergi Mükellefi” ödülüne layık görüldü.