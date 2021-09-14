Coca Cola'nın Bahçelievler'deki dev arsasını Altur satın aldı

Coca-Cola İçecek, İstanbul Bahçelievler ilçesindeki taşınmazını 153 milyon 300 bin liraya sattı.

Coca-Cola İçecek, İstanbul ili, Bahçelievler ilçesi, Yenibosna semtinde sahip olduğu 23 bin 120 metrekare büyüklüğündeki arsa vasıflı taşınmaz gayrimenkulünü 153 milyon 300 bin liraya, Altur Turizm ve Altur Otomotiv'e sattığını açıkladı.

ARSANIN DEĞERİ 150 MİLYON DOLAR OLARAK BELİRLENMİŞTİ

Satış için yapılan değerlemede fiyat 149 milyon 955 bin lira olmuştu. Fiyatı belirleme işlemi piyasa değeri üzerinden gerçekleşti.

COCA COLA SATIŞTAN KÂR ELDE ETTİ

Böylece Coca-Cola İçecek gerçekleşen satıştan 3 milyon 345 lira kâr etti. Şirket açıklamayı dün akşam KAP'a yaptı. Coca Cola tarafından KAP'a yapılan açıklamada, satıştan gelecek nakit paranın işletme faaliyetlerinde kullanılacağı duyuruldu.