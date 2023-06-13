Çocuklar Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde Mersin'de yükselen ve her aşamasını ilgi ile takip ettiğimiz Nükleer Güç Santrali bu kez de kapılarını çocuk misafirlerine açtı.

AA Türkiye'nin enerjide göz bebeği konumunda olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bu aşamada inşa edildiği bölgedeki okullardan seçilen 150'den fazla çocuk, santrali ziyaret etti. Öğrenciler tesisi gezerken bir yandan de güvenlik kuralları ile ilgili bilgi aldı. Geziye katılan çocuklar nükleer enerjinin üretileceği inşaat sahasını gözlemleme fırsatı bulurken, aynı zamanda nükleer enerji üretiminin ülke geleceği için önemi hakkında bilgilendirildi. Turdan önce iş güvenliği dersi Saha turundan önce iş güvenliği hakkında bilgilendirilen çocuklar, baret ve yelekten oluşan kişisel koruyucu ekipmanlarla NGS'de gezdi. Ayrıca gezi sırasında itfaiye biriminde çocuklara, acil durumda hızlı müdahale yöntemleri anlatıldı. Seyir tepesine çıktılar Çocuk misafirler, ekipman ve malzeme getiren gemilerin boşaltıldığı Doğu Kargo Terminali'nden, panoramik manzaraya sahip seyir tepesine kadar sahayı gözlemleme şansı elde etti. Gezi kapsamında her öğrenciye, dünyanın en büyük paletli vincinin operatör koltuğuna oturma imkanı sunuldu. Rosatom Genel Müdürü ve Gülnar Kaymakamı çocuklara söz vermişti Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ve Gülnar Kaymakamı Musa Ayyıldız arasında Akkuyu NGS'ye ilk parti nükleer yakıt teslimatının öncesinde Büyükeceli İlkokulu'nda yapılan toplantıda söz konusu gezi planlaması gündeme gelmişti.