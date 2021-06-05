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    Coğrafi işaret olarak tescillenen Salihli kirazında hasat başladı

    Kirliliği ve lezzetiyle Avrupa ve Uzakdoğu sofralarının aranan lezzeti olan Salihli Kirazı hem rekoltesi hem de fiyatıyla üreticilerin yüzünü güldürdü.
    • İHA
    • 05.06.2021 - 14:30
    • Güncelleme : 05.06.2021 - 15:15
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    Coğrafi işaret olarak tescillenen Salihli kirazında hasat başladı

    Manisa’nın Salihli ilçesinde coğrafi işaret olarak tescillenen dünyaca ünlü Salihli kirazının hasadına başlandı.

    Salihli’nin Allahdiyen, Bahçecik, Gökköy, Çamurhamamı ve Kemer Mahallesi’nde yetişen, iriliği ve lezzetiyle Avrupa ve Uzakdoğu ülkelerinin sofralarını süsleyen, Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenen Salihli kirazı, 35-40 liradan alıcı bulurken, fiyatı ile üreticilerin yüzünü güldürdü.

    “FİYATLARIMIZ ÇOK İYİ”

    Çamurhamamı Mahallesi’ndeki kiraz üreticilerinden İlhan Gümüş, yaklaşık 20 yıldır kiraz ürettiğini söyledi. Tescilli kirazda hasada başladıklarını belirten Gümüş “Hasat ettiğimiz kirazları, mahallemize gelen alıcılara satıyoruz. Fiyatlarımız bu yıl çok iyi. Kirazda verim geçen yıla göre kimi bahçelerde iyi, kimi  bahçelerde ise çok düşük. Çünkü nisan ayındaki yaşanan don olayı, kiraz ağaçlarını vurdu.

    Coğrafi işaret olarak tescillenen Salihli Kirazında hasat başladı ViDEO

    Coğrafi işaret olarak tescillenen Salihli kirazında hasat başladı #1

    DON YAŞANDIĞINDA BAHÇEMİN 8 KÖŞESİNDE ATEŞ YAKTIM

    Don yaşandığı gün, ben kiraz bahçemde, 8 yerde ateş yakarak, duman yaptım. Duman sayesinde bahçemi don olayından kurtardım. Ben mücadele ettim, tüm çiftçilerimize de öneriyorum. Kiraz hem rekoltesi, hem de fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürdü.” dedi.

    Coğrafi işaret olarak tescillenen Salihli kirazında hasat başladı #2

    “İNŞALLAH ÇİFTÇİMİZİN YÜZÜ FİYATTA GÜLMEYE DEVAM EDER”

    “Kirazımız tecilli Salihli Kirazıdır” diyen Çamurhamamı Muhtarı Hüseyin Aygün “Salihli’de Çamurhamamı, Gökköy, Allahdiyen, Bahçecik Mahallesine kadar, 200 metre rakımından başlayıp, 1.000 metre rakımına kadar kiraz yetiştiriliyor. Bu yıl ilk etapta kiraz iyi para ile satıldı. İnşallah devamı da gelir. Çiftçimizin yüzü fiyatta gülmeye devam eder. Temennimiz budur.” diye konuştu.

    Coğrafi işaret olarak tescillenen Salihli kirazında hasat başladı #3

    “TESCİLLİ KİRAZ, 35-40 LİRADAN ALICI BULUYOR”

    İlçenin Çamurhamamı, Gökköy, Allahdiyen ve Bahçecik Mahallelerinde, coğrafi işaret tescilli Salihli kirazının yetiştirildiğini belirten Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, kirazın ilk hasadının ise Çamurhamamı Mahallesi’nde başladığını söyledi.

    Coğrafi işaret olarak tescillenen Salihli kirazında hasat başladı #4

    "BU YIL REKOLTE DÜŞEBİLİR"

    Yalvaç, “Salihli Ziraat-900 adı altında tescil olan kirazımız, Avrupa, Orta Asya ve Güney Asya ülkelerine ihraç edilmektedir. En çok ihraç edilen ülkelerin başında ise İngiltere, Fransa, Almanya ve Amerika gelmektedir. Geçen dönemde 600 ton kiraz üretimi yapılırken, bu yıl yaşanan don olayından dolayı rekoltede yüzde 10 veya 15’lik bir düşüş bekliyoruz” dedi.

    Coğrafi işaret olarak tescillenen Salihli kirazında hasat başladı #5

    "KİLOSU 35-40 LİRA ARASINDA"

    Kirazın özellikleri hakkında bilgiler veren Yalvaç “Kirazımız 26-32 kalibre arası büyüklüğündedir. Fiyatı da kalibresine göre değişmektedir. 55 liradan başlayan kiraz fiyatımız, şu an 35-40 lira arasındadır.” diye konuştu.

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