Çok sayıda kredi başvurusu yapmak kredi notunu düşürüyor

Çok sayıda kredi başvurusu yapmak kredi notunu düşürüyor

Çok fazla sayıda kredi başvurusu yapanın kredi notunun düşmesi tehlikesine karşın uzmanlar uyarıda bulundu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) paylaştığı verilere göre, bireysel kredi ve kredi kartlarının toplam krediler içindeki payı düşüyor. Olağan dönemlerde yüzde 30 ila 35 bandında seyrettiği bilinen bireysel kredilerin ve kredi kartlarının toplam kredilere oranının 2022’de yüzde 20’nin altında kaldığı görülüyor.

Uzmanlara göre, düşük kredi notu, elektronik ve beyaz eşya alışverişini de engelliyor.



Uzmanlar uyarıyor: Çok fazla kredi başvurusu yapmayın

Finansal danışmanlık hizmeti veren kurumlar, kredi notunu yükseltecek kriterleri açıklayarak artan efnlasyonun kredilere etkisini açıkladı.

Konuyu değerlendiren uzmanlar ise sorunun kaynağını artan enflasyonun bireysel kredilerin kompozisyonunu önemli ölçüde değiştirmesi ve ödeme güçlüğü yaratması şeklinde açıklarken, bu durumun tüketicilerin kredi notunun zayıflamasına da yol açtığına dikkat çekiyor.

Özellikle bireysel kredilerde seçici davranan bankalar, kişisel finans geçmişini bankacılık verileriyle ifade eden kredi notunun düşük olduğu bireylerin taleplerini kabul etmezken, birçok kişi kredi notunu nasıl yükselteceği konusunda araştırma yapıyor.

Ev-araç alırken de kredi notu önemli

Kredi notu, yalnızca kredi başvurularında değil, ev, araç kiralarken veya elektronik ve beyaz eşya satın alırken de değerlendirilen bir unsur olarak karşımıza çıkıyor.

Bankalar ise kredi notunu hesaplarken bireysel hesapları yakın markaja alıyor. Bankalardaki ödeme düzenleri, borç durumu, kullanılan krediler, kredi kartının limiti gibi işlemler takip ediliyor. Mevcut ekonomik koşullarda sabit ödeme düzenlerine sahip olmayan kişiler ise gerek yatırımlarında gerekse alışverişlerinde kolaylık sağlamak için kredi notunu yükseltecek başka formüller arıyor.

Kredi notunu düşüren nedenler: