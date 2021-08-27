Türkiye'yi yasa boğan orman yangınlarından derin yara alan Çökertme Koyu, felaketin ardından turistlerin bölgeyi terk etmemeleri ile toparlanmaya başladı.

Türkiye’nin en gözde koylarından olan Muğla’nın Milas ilçesindeki Çökertme Koyu, yangın sonrasında yaralarını sarıyor.

MİLAS'TA YANGIN 11 GÜN SÜRDÜ

Muğla’nın Milas ilçesine 1 Ağustos’ta başlayan ve 11 gün süren yangınlarda en çok etkilenen mahallelerden biri Çökerme Mahallesi olmuştu.

TÜM KÖY DENİZDEN TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Köyün giriş ve çıkışını da saran alevler nedeniyle tüm köy botlar ve yatlarla denizden tahliye edilmişti. Yaklaşık 3 gün süren yangınların ardından yavaş yavaş yeniden turistlerin geldiği Çökerme Koyu tamamen normale döndü.

“20 GÜN SÜREN SESSİZLİĞİN ARDINDAN TEKRAR İŞLETMELER FAALİYETE GEÇTİ”

Binlerce turisttin uğrak yeri haline gelen ve teknelerinde en çok demir attığı Çökerme Koyu’nda 20 gün süren sessizliğin ardından tekrar işletmeler faaliyete geçti, yerli turist Çökerme koyuna gelmeye başladı.

“ŞU ANDA ESKİ GÜNLERİMİZE DÖNÜYORUZ”

Çökertme Koyu’nda işletmeci İbrahim Günyel çok zor günler geçirdiklerini ama normale döndüklerini belirterek, “Zor zamanları atlattık çok şükür. Allah’tan mavimiz kaldı, denizimiz duruyor. Şu anda eski günlerimize dönüyoruz. İnsanlarda geliyor artık. Yangın geçti, bitti ama biz şimdi buraları yeniden nasıl yeşertiriz onun derdindeyiz. İnsanların çok fazla desteğini görüyoruz. Gelen misafirlerimizin çoğu destek için geliyorlar. Herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.

“İNSANLAR YAVAŞ YAVAŞ GELMEYE BAŞLADI”

Çökertme koyunda işletmesi olan Mehmet Turguttekin ise normale dönüldüğünü ifade ederek, “Korku filmi gibiydi. Daha önce böyle bir şey yaşanmadığı için böyle bir tecrübesi yok. Kimse ne yapacağını bilemiyordu büyük bir karmaşa vardı. İnsanlar yavaş yavaş gelmeye başladı. Biz de Çökertme Koyu’nda 30 Ağustos etkinliği yaparak yangını unutturmaya çalışacağız.” şeklinde konuştu.

Çökertme Koyu yeniden eski günlerine dönüyor VİDEO