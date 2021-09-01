Commerzbank Türkiye'nin büyüme tahminini artırdı

Bugün açıklanan Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrek verisi finansal kurumların Türkiye notlarına pozitif etki sağladı. Commerzbank, Türkiye'nin yüzde 8 büyümesini 9'a çıkarabileceğinin sinyalini verdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yılın ikinci çeyreğine ilişkin GSYH verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre baz etkisiyle yüzde 21,7'lik büyüme kaydetti.

Merkezi Almanya'nın Frankfurt şehrinde bulunan ülkenin en büyük ikinci bankası olan Commerzbank'ın Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Tatha Ghose, "Türkiye'de cari açığın Gayrisafi Yurt içi Hasıla'ya (GSYH) oranındaki azalışın çeyreklik bazda Türkiye'nin büyümesine yüzde 1'den fazla katkı sağladığını" belirtti.

"TÜRKİYE BU YIL YÜZDE 9 BÜYÜYEBİLİR"

Commerzbank Gelişmekte Olan Piyas Kıdemli Ekonomisti Tatha Ghose, "Bu yıl için Türkiye'nin yüzde 8 büyümesini tahmin ediyorduk. Bugünkü 2. çeyrek büyüme rakamından sonra bu yıl yüzde 9'luk bir büyüme söz konusu olabilir." dedi.

"CARİ AÇIK AZALMAYA BAŞLADI"

Tatha Ghose, Türkiye ekonomisinin iyi gittiğini gösteren ölçütlerden birinin ödemeler dengesi olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin ödemeler dengesinin, geçen yıl çok kötü seviyelerde olduğunu kaydeden Ghose, ancak son dönemde Türkiye'nin cari açık/GSYH oranının azalmaya başladığını vurguladı.

ÇİP KITLIĞI BAŞTA OLMAK ÜZERE TEDARİK ZİNCİRİNDE YAŞANAN SIKINTILAR, KÜRESEL EKONOMİNİN GÜNDEMİNDE

Cari açık/GSYH oranındaki azalışın çeyreklik bazda Türkiye'nin büyümesine yüzde 1'den fazla katkı sağladığını belirten Ghose, "Koronavirüs salgınının seyri, başta 4. çeyrek olmak üzere gelecek çeyreklerde büyüme üzerinde etkili olmaya devam edecek. Özellikle çip kıtlığı başta olmak üzere tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar, küresel ekonominin görünümü konusunda endişeleri artırıyor." dedi.

TÜRKİYE AVRUPA'YA GÖRE DAHA GENÇ BİR NÜFUSA SAHİP

Gelecek dönemde Türkiye'nin büyümesinin önünü açabilecek faktörlere değinen Ghose, uzun vadeli büyüme konusundaki avantajlar açısından Türkiye'nin Avrupa'ya göre daha genç bir nüfusa sahip olmasına dikkati çekti.

Ghose, Türkiye ekonomisinde mali disiplin konusunda endişelerinin olmadığını anlatarak, “Harcamalar ve bütçe konusunda endişemiz yok.” dedi.

Koronovirüs kriziyle Almanya gibi gelişmiş ülkelerin, dışarıdan tedariklerini sınırlarına yaklaştırarak hızlı ve güvenli yapmaya çalıştığını kaydeden Ghose, Türk ekonomisinin tedarik zincirindeki bu değişimden fayda sağlayacağını söyledi.

"TÜRKİYE BÜTÜN EKONOMİK SIKINTILARINI KOLAYLIKLA ÇÖZEBİLECEK BİR ÜLKE"

Ghose, Türkiye'nin yüksek faiz, yüksek döviz kuru ve yüksek enflasyon başta olmak üzere bütün ekonomik sıkıntılarını kolaylıkla çözebilecek bir ülke olduğunu vurguladı.