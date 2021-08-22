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    Çorum'da halk ekmeğin fiyatı belli oldu

    Çorum Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek fabrikası, 200 gram ekmek fiyatını 1,25 TL olarak belirledi.
    • İHA
    • 22.08.2021 - 17:18
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    Çorum'da halk ekmeğin fiyatı belli oldu

    Geçtiğimiz günlerde Çorum'da ekmeğe zam yapılarak 1.75 TL’ye satılmaya başlandığını hatırlatan Belediye Başkan Yardımcısı ve BELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Lemzi Çöplü, 200 gramlık halk ekmeğin 1,25 TL’den satılacağını duyurdu.

    HALK 1,25 LİRADAN SATILACAK

    Lemzi Çöplü, “Artan girdi fiyatları nedeniyle ekmek, Halk Ekmek büfelerinde 1,25 TL’den satılacak. 23 Ağustos Pazartesi gününden itibaren güncel fiyatlar geçerli olacak” dedi.

    Çorum da halk ekmeğin fiyatı belli oldu #1

    Çorum da halk ekmeğin fiyatı belli oldu #2

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