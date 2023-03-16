Credit Suisse, İsviçre Merkez Bankası'ndan 54 milyar dolar borçlanacak ABD'deki iki bankanın iflasının adından Avrupa'daki Credit Suisse Bankası'nda da tehlike çanları çalmaya başlayınca İsviçre Merkez Bankası devreye girdi.

İsviçre merkezli Credit Suisse Bankası'nın en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası, sermaye artırımı yapmayacaklarını duyurdu. Bu da bankanın zora girmesine neden oldu.

İsviçre Merkez Bankası devreye geçti

Credit Suisse, İsviçre Merkez Bankası'ndan (SNB) 50 milyar İsviçre frangına (yaklaşık 54 milyar dolar) yakın borçlanacağını duyurdu.

Böylelikle Credit Suisse teminatlı bir kredi tesisi ve kısa vadeli likidite imkanına kavuşmuş olacak.

Credit Suisse'in likiditesini güçlendiriliyor

Bankadan yapılan açıklamada, Credit Suisse'in likiditesini güçlendirmek için kararlı adımlar attığı bildirildi.

Merkez Bankası'nın katkıları

Bu ek likiditenin Credit Suisse'in ana faaliyet alanlarını ve müşterilerini destekleyeceği belirtilen açıklamada, bazı borçlanma senetlerinin de yaklaşık 3 milyar İsviçre frangına (yaklaşık 3,2 milyar dolar) kadar nakit karşılığında geri alınacağı kaydedildi.

Credit Suisse'in borçlanma kararı, İsviçre Finansal Piyasalar Düzenleme Kurulu (FINMA) ve SNB'nin bankayla ilgili endişeleri yatıştırmaya yönelik attığı likidite adımının ardından geldi.

FINMA ve SNB'den yapılan ortak açıklamada, piyasalarda paniğe neden olan Credit Suisse'e gerekirse likidite sağlanacağı bildirilmişti.

Avrupa'da Credit Suisse paniği

ABD'de başlayan bankacılık krizinin ardından Avrupa'da da Credit Suisse paniği yaşanmıştı.

İsviçre merkezli Credit Suisse Bankası'nın en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası'nın sermaye artırımı yapmayacaklarını duyurmasıyla bankanın hisse senedi fiyatındaki düşüş yüzde 20'yi aşmış ve satış baskısı piyasa geneline yayılmıştı.

Suudi Ulusal Bankası Başkanı Ammar Al Khudairy'nin, verdiği bir demeçte Credit Suisse'e daha fazla destek vermeyeceklerini duyurmasıyla başlayan panik satışlar, Avrupa'da risk algısının had safhaya çıkmasına sebep olmuştu.