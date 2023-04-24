Credit Suisse, ilk çeyrekte 68,6 milyar dolarlık varlık çıkışı yaşadı ABD'deki banka iflaslarının ardından Avrupa'da sorun yaşayan İsviçre'de bankası Credit Suisse, bu yılın ilk çeyreği finansal sonuçlarını açıkladı.

AA

Merkezi İsviçre'de bulunan Credit Suisse bankası, iflasın eşiğinden dönmüştü.

Banka bu yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Credit Suisse, bu yılın ilk çeyreğinde 61,2 milyar frank (68,6 milyar dolar) net varlık çıkışı olduğunu bildirdi.

Açıklamada, bankanın bu performansında, bankanın iflasın eşiğine gelmesi ve UBS Group tarafından satın alınmasına yönelik planların etkili olduğu belirtildi.

"Varlık çıkışları yavaşladı"

Credit Suisse'ten yapılan açıklamada, varlık çıkışlarının yavaşladığı ancak 24 Nisan 2023 itibarıyla tersine dönmediği kaydedildi.

Credit Suisse'de neler yaşanmıştı?

Geçen ay ABD'de başlayan bankacılık krizinin ardından Avrupa'da da Credit Suisse paniği yaşanmıştı.

Credit Suisse bankasının en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası'nın sermaye artırımı yapmayacaklarını duyurmasının ardından yaşanan gelişmeler, bankayı iflasın eşiğine sürüklemişti.

İsviçre'nin en büyük bankası UBS, hükümetin desteğiyle kriz yaşayan Credit Suisse'i satın almak zorunda kalmıştı.