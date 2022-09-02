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Credit Suisse, Zürih'te 3 bin 200 kişiyi işten çıkartacak

Credit Suisse, Zürih'te 3 bin 200 kişiyi işten çıkartacak

Avrupa'da yaşanan ekonomik sıkıntılar sonucunda dev şirketlerin çalışanlarını işten çıkartmaları başladı. Bunlardan biri de banka ve finans kurumu Credit Suisse oldu.