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    Credit Suisse, Zürih'te 3 bin 200 kişiyi işten çıkartacak

    Avrupa'da yaşanan ekonomik sıkıntılar sonucunda dev şirketlerin çalışanlarını işten çıkartmaları başladı. Bunlardan biri de banka ve finans kurumu Credit Suisse oldu.
    • 02.09.2022 - 09:02
    • Güncelleme : 02.09.2022 - 09:47
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    Credit Suisse, Zürih'te 3 bin 200 kişiyi işten çıkartacak

    Merkezi İsviçre'de bulunan banka ve finans şirketi Credit Suisse, Zürih'te 3 bin 200 kişiyi işten çıkarmayı planladığını açıkladı.

    Maliyetleri azaltmak için

    Banka, 3 bin 200 kişiyi işten çıkartmanın temelinde maliyet kısıcı tedbirler olduğunu belirtiyor.

    Bilgi medyada yer aldı

    Reuters'in haberine göre, konu hakkındaki bilgi, Blick gazetesinin adının açıklanmasını istemeyen bir şirket kaynağına dayandırdığı haberde yer aldı.

    Alman Handelsblatt gazetesi ise maliyet kısıcı tedbirler konusunda bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, işten çıkarılacak kişi sayısının 4 bine yakın olabileceğini ifade etti.

    Credit Suisse, Zürih te 3 bin 200 kişiyi işten çıkartacak #1


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