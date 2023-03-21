Credit Suisse'de sular durulmuyor İsviçre bankası Credit Suisse ile ilgili alınan tahvil silme kararı tahvil sahiplerini zor durumda bıraktı. AT1 tahvil sahiplerinin, kayıpları için olası yasal yolları değerlendirdiği açıklandı.

ABD'deki iki bankanın iflasının ardından İsviçre bankası olan Credit Suisse'deki hisse sahibi Suudi kurumun sermaye artışına gitmeyeceğini duyurması sonrası hisseleri düşmüştü.

İsviçre Merkez Bankası (SBN), bankaya destek verdi.

Credit Suisse'in kurtarılması bankaların tahvil fiyatlarının baskı altında olması nedeniyle Avrupa piyasalarında oynaklığa neden oldu.

17,3 milyar dolarlık AT1 tahvili silindi

UBS ile İsviçre bankası Credit Suisse arasındaki anlaşmada, nominal değeri 16 milyar franklık (17,3 milyar dolar) sermaye benzeri borçlanma aracı olan ek tier 1 (AT1) tahvili silinmişti.

Tahvil sahipleri açıkta kaldı

Böylece Credit Suisse AT1 tahvillerinin sahiplerinin hiçbir şey alamayacağı ortaya çıkmıştı.

Credit Suisse AT1 tahvil sahipleriyle olası bir dava için görüşme yapıyor

İsviçre, ABD ve İngiltere'den avukatların, UBS-Credit Suisse anlaşmasıyla 17,3 milyar dolarlık AT1 tahvilinin silinmesinin ardından Credit Suisse AT1 tahvil sahipleriyle olası bir dava için görüşmeler yaptığı bildirildi.

Hukuk firması Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan'dan yapılan açıklamada, Credit Suisse AT1 tahvil sahipleri ile tahvillerin silinmesinin ardından görüşmelerde bulunulduğu belirtildi.

Karar yarın alınacak

Açıklamada, Credit Suisse AT1 tahvil sahipleriyle olası bir yasal işlemin başlatılması için yarın bir araya gelineceği bildirildi.

Tahviller çökmemek için tampon görevi görüyordu

AT1 tahvilleri, 2008'deki küresel finansal krizden sonra bankaların çökmesine karşı şokları absorbe etmeye yardımcı olması için Avrupa'da piyasaya sürülürken, söz konusu tahvillerle bankaların kriz zamanlarında bu kadar hızlı çökmemesi için ek bir tampon oluşturması amaçlanıyordu.

AT-1 tahvil piyasası

Avrupa'da AT-1 tahvil piyasasının büyüklüğü yaklaşık 250 milyar euro olarak biliniyor.

Şimdiye kadar, AT-1 tahvilleri Avrupa'da sadece bir kez silindi. 2017‘de İspanyol Santander Bankası'nın, iflasın eşiğine gelen rakibi Banco Popular'ı 1 euro karşılığında satın alması sırasında silinmişti.

İşten çıkarma

Bu arada, Credit Suisse'in UBS tarafından devlet desteğiyle "acil" bir şekilde devralınmasının on binlerce istihdama mal olabileceği belirtildi.

20 bin olan istihdamının üçte biri tehlikede

Financial Times'ın haberinde, 2 bankanın 120 bin olan istihdamının üçte birinin ortadan kaldırılabileceği kaydedildi.

Moody's ve Standard & Poor's'un değerlendirmesi

Öte yandan, kredi derecelendirme kuruluşları Moody's ve Standard & Poor's, Credit Suisse'in satın alınmasının ardından UBS'in notlarının görünümünü düşürdü.

Notlar durağandan negatife döndü

Moody's, Credit Suisse'i satın alması sonrası UBS'in uzun vadeli mevduat ve kıdemli teminatsız notlarının görünümlerini "durağan"dan "negatif"e çevirdi. Standard & Poor's da UBS'nin görünümünü "durağan"dan "negatif"e düşürdü.