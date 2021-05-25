Çukurca seraları mahsul vermeye başladı

Hakkari’de kamu kurumlarınca oluşturulan bir proje kapsamında kurulan seralarda ekilen domates, salatalık ve çilek fideleri büyüyerek mahsul vermeye başladı.

Hakkari’nin Çukurca Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ortaklaşa hazırlanan proje kapsamında kurulan seralarda hareketlilik yaşanıyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, ilçenin Emirşaban Mahallesi Beşük mevkisinde kurulan seralarda bir ay önce ekilen domates, salatalık ve çilek fidelerinden mahsul almaya başladıklarını belirtti.

“TÜRKİYE’DE ZAP MARKASI YAYGINLAŞTIRILACAK”

Dündar, "Amacımız gençlerimizi tarıma yönlendirerek verimli olan topraklarımızda ürün elde edip ilçenin ihtiyacı olan sebze ve meyve ihtiyacının sağlanmasına katkıda bulunmaktır. Ayrıca kurumlarımızla hazırladığımız ortak projelerle ilçenin ekonomisine katkı sağlayıp, tarım alanında elde edilen doğal ürünlerle Türkiye’de Zap markasını yaygınlaştırmaktır.” dedi.