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    Çukurca’da buğday hasadı başladı

    Türkiye genelinde tarım arazileri hububat ekimine yoğunlaştı. Hakkari’nin Çukurca ilçesinde de buğday hasadına başlamanın heyecanı yaşanıyor.
    • 03.07.2022 - 09:52
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    Çukurca’da buğday hasadı başladı

    Hakkari ilinin daha önce terör olayları ile gündeme gelen Çukurca ilçesinden şimdi üretim haberleri geliyor.

    Çukurca ilçesine bağlı Dutluca Mahallesi Bey mevkiindeki tarlalarda sonbaharda toprakla buluşan ata tohumlarından buğday hasadı başladı.

    Hava sıcaklığı nedeni ile tarladaki mesai çok erken başlıyor

    Tarlasını biçen Ahmet Çelebi Ertunç, havaların sıcak olmasından dolayı sabah güneş doğmadan önce gelip orakla hasat yaptığını belirtti.

    Biçilen buğdaylar tarihi değirmene gönderilecek

    İHA'nın haberine göre sonbahar aylarında tarlasını ektiğini ifade eden Ertunç, “Zorlu bir süreçten sonra yetişen buğdayı biçiyoruz. Patozdan geçirip buğday tanelerini temizledikten sonra un yapımı için tarihi su değirmeninde öğüteceğiz.” dedi.

    Çukurca’da buğday hasadı başladı #1

    Çukurca’da buğday hasadı başladı #2


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