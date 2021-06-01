Euro
10.4413
0.52%
Dolar
8.53
0.45%
Altın
524.51
0.75%
Borsa
1.425
0.35%
Bitcoin
308.281
-0.14%
EXEN Coin
34.20
5.88%
16ºC
İstanbul
Bulutlu 16 C

    Çukurca'nın seralarından bereket fışkırıyor

    Hakkari’nin Çukurca Belediyesi tarafından kurulan seralarda ürünlerin bereketli olması ilçe sakinlerini memnun etti.
    • AA
    • 01.06.2021 - 11:27
    • Güncelleme : 01.06.2021 - 11:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çukurca'nın seralarından bereket fışkırıyor

    Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortak hazırladıkları proje kapsamında Çukurca’ya kazandırdıkları seralarda ürün almaya başladıklarını müjdeledi.

    "ÜRÜNLER YERLİ VE DOĞAL"

    Dündar, “Yerli ve doğal olmasına özen gösterilen seralarda yetişen sebzelerden domates ve salatalık dalından kopartılarak taze bir şekilde maliyetine vatandaşımızla buluşturmaya başladık.

    SERA'DA KÂR AMACI YOK

    Kesinlikle kâr amacı gütmeyen ürünleri vatandaşlarımıza sunmanın mutluluğunu yaşadık.

    Çukurca nın seralarından bereket fışkırıyor #1

    KIŞ AYLARINDA DA DEVAM EDECEK

    Seralara kurulan alttan ısıtmalı sistem sayesinde inşallah kış aylarında da üretime devam ederek vatandaşlarımız için ürün yetiştirmeye devam edeceğiz.” dedi.

    Çukurca nın seralarından bereket fışkırıyor #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir