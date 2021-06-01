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Çukurca'nın seralarından bereket fışkırıyor

Çukurca'nın seralarından bereket fışkırıyor

Hakkari’nin Çukurca Belediyesi tarafından kurulan seralarda ürünlerin bereketli olması ilçe sakinlerini memnun etti.