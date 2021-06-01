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- Çukurca'nın seralarından bereket fışkırıyor
Çukurca'nın seralarından bereket fışkırıyor
Hakkari’nin Çukurca Belediyesi tarafından kurulan seralarda ürünlerin bereketli olması ilçe sakinlerini memnun etti.
- AA
- 01.06.2021 - 11:27
- Güncelleme : 01.06.2021 - 11:47
Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortak hazırladıkları proje kapsamında Çukurca’ya kazandırdıkları seralarda ürün almaya başladıklarını müjdeledi.
"ÜRÜNLER YERLİ VE DOĞAL"
Dündar, “Yerli ve doğal olmasına özen gösterilen seralarda yetişen sebzelerden domates ve salatalık dalından kopartılarak taze bir şekilde maliyetine vatandaşımızla buluşturmaya başladık.
SERA'DA KÂR AMACI YOK
Kesinlikle kâr amacı gütmeyen ürünleri vatandaşlarımıza sunmanın mutluluğunu yaşadık.
KIŞ AYLARINDA DA DEVAM EDECEK
Seralara kurulan alttan ısıtmalı sistem sayesinde inşallah kış aylarında da üretime devam ederek vatandaşlarımız için ürün yetiştirmeye devam edeceğiz.” dedi.