Çukurova çiftçisi anız yakmaması için uyarıldı

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, anız yakılmaması için yazılı bir açıklama yaptı.

Ceyhan, Yüreğir, Karataş, Kozan, Seyhan ve İmamoğlu ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde yaklaşık 800 bin dekar alanda birinci ve ikinci ürün mısır ekimi yapıldığı dile geldi.

ÜRETİCİDEN DUYARLI OLMASI İSTENDİ

Üreticilerden, hasat sezonu boyunca anız yakılmaması konusunda duyarlılık beklediklerini aktaran Tekin, "Organik madde miktarını azaltan anız yangınları, mikrobiyolojik aktiviteyi geriletiyor. Topraktaki faydalı mikroorganizmalar yok oluyor, toprağın su tutma kapasitesi azalarak zamanla toprak verimliliği düşüyor." ifadesini kullandı.

CEZAİ İŞLEM UYGULANIYOR

Adana Valiliğince, 1 Nisan'da yayınlanan genelge doğrultusunda da anız yakmanın yasak olduğu ve ilgili kurumların cezai işlem yapma yetkisinin bulunduğu kaydedildi.

Tekin, cezanın, belirli koşullar nedeniyle de artabileceği uyarısında bulunarak, "2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20'inci maddesine aykırı olarak anız yakanlara her dekar için 80,39 lira idari para cezası verilir hükmü bulunmaktadır.

YAŞAM ALANLARINA YAKIN YERLERDE ANIZ YAKMANIN CEZASI DAHA FAZLA

Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun mahallerde işlenmesi durumunda bu ceza 5 kat artırılmaktadır. Üreticilerimizden hem cezai durumla karşılaşmamaları, hem de çevre ve doğal ekosistem sağlığı açısından mısır hasadı sonrasında anızlarını yakmamaları konusunda duyarlılık bekliyor, bereketli bir hasat dönemi diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.