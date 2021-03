Çukurova çiftçisi gelir garantili tropikal meyve üretimine yöneldi

Çukurova'da ihracattaki talep göz önünde tutularak avokado, mango, pitaya gibi tropikal meyvelerin ekim alanları genişlerken diğer egzotik meyve türlerinin üretimi için de denemeler yapılıyor.

Son yıllarda özellikle yüksek katma değeri ve ihracat talebi nedeniyle Akdeniz bölgesinde tropikal meyve yetiştiriciliğine ilgi gösteren üreticiler, bu türler için bahçeler oluşturmaya başladı.

ADANA’DA 528 DEKARDA AVOKADO EKİMİ

Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, kentte ilk kez 2017'de Kozan'da 11, Yüreğir'de 56 dekarda başlayan avokado ekim alanı, 2020'de büyük bir sıçrama yaparak 528 dekara çıktı.

Birim fiyatında yüksek gelire sahip avokado meyvesinin Adana'da bu yıl için ekim alanının 1.000 dekarın üzerinde olması öngörülüyor.

Adana'da ilk kez 2020'de 59 dekar alanda mango bahçesi kurulmasıyla Çukurova toprakları bu meyveyle de tanıştı.

Çukurova'da yine ilk ekimi 2017'de 5 dekarla başlayan pitayanın ekim alanının da bu yıl 50 dekara ulaşması bekleniyor.

Türkiye'nin uzun yıllar önce tanıştığı kivi de Adana'da son dönemlerde üretimi artan ürünlerden oldu. 2020'de 60 dekarda 20 ton kivi elde edilirken bu yıl ekim alanlarının 30 ila 40 dekar artarak yaklaşık 100 dekarda üretim yapılması öngörülüyor.

ÖZELLİKLE SAHİL YÖRELERİNDE ÜRETİME İLGİ VAR

Adana Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Akdeniz bölgesinde son yıllardaki tropikal meyve üretimi artışına paralel şekilde Çukurova'da da bu meyvelerin üretimine yönelik büyük bir ilgi olduğunu, bu ilginin sürmesi ve artması için tüm imkanları kullandıklarını belirtti.

Tropikal meyvelerin dünyada üretimi az olmasına rağmen tarımsal ürün ihracatında önemli yere sahip olduğunu söyleyen Tekin, bu meyvelerin birim alandan fazla gelir getirmesi nedeniyle tercih edildiğini belirtti.

"AVOKADODA BÜYÜK BİR PASTA VAR"

Yumurtalık ilçesinde 100 dönümde avokado bahçesi oluşturan üretici Rıdvan Timurtaş, aile olarak bu tür meyvelerin ticaretiyle uğraştıktan sonra daha kolay ve kaliteli ürün temin edebilmek için üretim de yapmaya karar verdiklerini belirtti.

İNGİLTERE EN BÜYÜK ALICI

Kısa süre içinde 150 dönüm daha avokado bahçesi kuracaklarını ifade eden Timurtaş, şunları söyledi:

"Her zaman bilinen meyveler yapacağımıza biraz macera aramak gerekiyor. Bu macerayı da ürünün dünya genelinde satış durumuna bakarak yapmak gerekiyor. Şu an avokado ihracatta en fazla istenen meyvelerden biri. İngiltere çok önemli bir avokado alıcısı. Ondan kalan miktar dünyaya bile yetmiyor ki İngiltere'nin talebi daha da artıyor. Araştırmalarıma göre, avokadonun ihracattaki değeri kilosu 3-4 doların altına düşmemiş. Şu an tanesi 5 lira.

BİR AĞAÇTAN 1.000 LİRA GELİR

Bir ağaçtan 200 tane aldığınız zaman ağaç başı 1.000 lira gelir ortaya çıkar. Avokadoda büyük bir pasta var. Yüzlerce firma bizim diktiğimiz kadar dikerse dahi bu pastadan herkese düşen dilim, bir muz, limon üretiminden daha fazla gelir bırakır. Onun için biz de avokadoyu tercih ettik, bu işe girdik."