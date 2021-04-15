Adana'da Çukurovalı 300 ev hanımının el emeği göz nuruyla hazırlayacağı 2 bin 500 puf minder, İtalya'ya gönderilecek.

Çukurova'da Kadıneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile İtalya'da faaliyet gösteren ev ürünleri satan bir firma arasında yapılan anlaşmayla Adana'da ev hanımlarının öreceği puf minderlerin ilk partisinin, mayıs ayında Roma'ya gönderilmesi planlanıyor.

KOOPERATİF KENDİ MARKASINI OLUŞTURDU

Kooperatif başkanı Zeynep Kırılmış, 2019'da kurulan kooperatif bünyesinde öncelikle "Bikadın" markasını oluşturarak tescilini aldıklarını söyledi.

Kooperatif kurulduktan sonra Ticaret Bakanlığı’nın Kooperatifleri Destek Programı'ndan aldıkları hibe ile çalışmalarını güçlendirdiklerini ifade eden Kırılmış, ihracat yapmadan devamlılık sağlanamayacağı düşüncesiyle pazar arayışı içine girdiklerini belirtti.

2 BİN 500 ÖRGÜ PUF MİNDER SATILDI

Kırılmış, Adana Ticaret Müdürlüğü’nün de desteğiyle girişimleri sonucu İtalya'da ev konsept alanında faaliyet gösteren bir firmayla 2 bin 500 örgü puf minder satılması konusunda anlaştıklarını aktararak, şunları kaydetti:

Çukurovalı kadınların ördüğü puf minderler İtalya'ya gidiyor VİDEO

“300 KADINA İŞ VERECEĞİZ”

"Çok güzel şeyler yapacağımıza onlar da biz de inanıyoruz. Ancak ilk defa ihracat yapacağımız için bazı bürokratik işlemleri bilmiyoruz. Onların standardında ürün göndereceğiz. Acemilik var ama heyecanımız da var. Tüm malzemelerden sonra çok az da kâr etsek biz kaliteli güzel belli standartta işler çıkartmak istiyoruz. Bu çalışmada yaklaşık 300 kadına iş vereceğiz. Bölgemizdeki kadınların emeği Avrupa'da satışa sunulduğunda bize katkısı çok fazla olacak. Kadınların emeği değerini bulacak. İlk defa ihracat tecrübemiz olacak. Bu bize büyük bir motivasyon olur. Çünkü Avrupa'ya satış yapılınca başka ülkelere satmanın daha kolay olacağını düşünüyorum."





"HEM PSİKOLOJİMİZ DÜZELİYOR HEM PARA KAZANIYORUZ"

İhraç edilecek puf minderleri kız kardeşiyle ören ev hanımı Filiz Yılmaz, ev bütçesine katkıda bulunmak için kooperatifle anlaştığını dile getirdi.

Evde normalde kendilerine göre el işi yaptıklarını bildiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Çok şükür burayla bir bağlantımız oldu. Kendimizi ona göre ayarlıyoruz, gelip işimizi yapıyoruz. Evimize, bütçemize faydası var, çocuklarımızı okutuyoruz. Bu işler psikolojimizi de düzeltiyor. Ev işi dışında dışarıya çıkmamız iyi oluyor. Burası bizi dinlendiriyor, hem psikolojimiz düzeliyor hem para kazanıyoruz."





“EV EKONOMİSİNE KATKI İÇİN”

Kadınlardan Fulya Düzdal da eve ekonomik katkı olması için bu tür el işleri yaptıklarını belirtti.

Ev işerinden artan zamanda kooperatif için puf yaptığına değinen Düzdal, "İhracat işin içine girince işlerimizin daha fazla olacağını düşünüyorum. Daha uzun süre çalışırız, bizim için daha iyi olur. Yaptığımız işleri tanıtma imkanı olur, işi büyütmüş oluruz." dedi.