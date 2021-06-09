Cumartesi satışları mobilya sektörünü hareketlendirdi

Mobilya sektörü de koronavirüs kısıtlamalarından olumsuz etkilendi. Haziran itibarıyla hayata geçen cumartesi dışarı çıkılabilmesi kararı ise sektörü sevindirdi.

Koronavirüs kısıtlamalarında 1 Haziran'dan itibaren kademeli normalleşme kapsamında cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ve düğün alışverişlerinin etkisiyle mobilya sektörü hareketlendi.

Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilya üretim tesisinde, sektörde iç pazarın salgının etkisiyle daraldığını söyledi.

“SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI MOBİLYACI ESNAFINI ZORLADI”

Özellikle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının mobilyacı esnafı zorladığını belirten Güleç, "Çünkü mobilya alışverişinin yüzde 80'i hafta sonu oluyor. Mobilya genelde aile kararıyla alınıyor; anne, baba ve çocuklar. Evliliklerde iki aile tarafının etkili insanları var, dolayısıyla hepsinin mağazaya gitmesi gerekiyor." dedi.

Güleç, bu süreçte mağazaların kapalı kalmasının iç piyasada pazarlarını küçülttüğünü, siparişlerinin ötelendiğini anlattı.

“50 BİN MOBİLYA MAĞAZASI VAR”

Kademeli normalleşmeye geçilmesine değinen Güleç, "Hareketlilik başladı, inşallah haziranın ikinci haftasından sonra bu hareketliliği daha fazla göreceğiz. Yaklaşık 36 bin mobilya üreticimiz var ama en az 50 bin mobilya mağazası var. Bu mağazaların çoğu kiracı. Cumartesi gününün açık olması ve hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının saat 22.00'ye alınması bizi rahatlatacak." diye konuştu.