Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçen seneyi 93,3 milyar dolarla kapattığımız döviz rezervlerimiz, 27 Ağustos itibarıyla 118 milyar doları aşmış durumdadır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı ardından, vatandaşları bilgilendirmek üzere kameraların karşısına geçti.

Ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, Merkez Bankası rezervlerinin son durumunu da açıkladı.

"DÖVİZ REZERVLERİ 118 MİLYAR DOLARI AŞTI"

Muhalefetin bu açıklamalarını iyi dinlemesini isteyen Erdoğan, "Geçen seneyi 93.3 milyar dolarla kapattığımız döviz rezervleri, özellikle muhalefet burayı iyi dinlesin, 27 Ağustos itibarıyla 118 milyar doları aşmış durumda. Bu yılın ilk yarısında sağlanan istihdam artışı 1.5 milyonu aştı. Enflasyon meselesinin de üstesinden geleceğiz. Enflasyonun kalıcı olarak tek haneli rakamlara inmesini hedefliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Döviz rezervlerimiz 118 milyar doları aştı VİDEO